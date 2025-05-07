Депутат ГД Новичков запросит у Минюста данные о проверке Урганта как иноагента
Иван Ургант. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / urgantcom
Депутат Госдумы Николай Новичков направит в Министерство юстиции официальный запрос с просьбой предоставить результаты проверки по поводу возможного иностранного влияния на телеведущего Ивана Урганта. Об этом парламентарий заявил РИА «Новости».
«Если господин Ургант не ведёт никакой экономической деятельности на территории Российской Федерации, то возникает вопрос: за счёт чего он живет? Может быть, у него есть другие источники, в других странах? Тогда возникает вопрос: под чьим влиянием он находится?» — вопрошает Новичков.
По его словам, люди, обладающие широкой аудиторией и влиянием, не могут занимать неопределённую позицию в вопросах, касающихся государственной политики. Фигуры такого масштаба обязаны ясно обозначить своё отношение к стране и народу, считает депутат. При этом Новичков добавил, что с уважением относится к профессиональной карьере Урганта, однако убеждён: медийное молчание не должно оставаться без внимания, поскольку нужно «чтобы все определились, чтобы все были с одной стороны баррикад».
Напомним, депутат Новичков в марте обратился в Минюст с просьбой провести проверку на предмет возможного иностранного влияния на Урганта. Через месяц ведомство начало контрольные мероприятия для выявления в его деятельности соответствующих признаков. Решение о возможном включении в реестр будет принято на основании полученных данных.