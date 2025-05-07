Депутат ГД Новичков запросит у Минюста данные о проверке Урганта как иноагента

« Если господин Ургант не ведёт никакой экономической деятельности на территории Российской Федерации, то возникает вопрос: за счёт чего он живет? Может быть, у него есть другие источники, в других странах? Тогда возникает вопрос: под чьим влиянием он находится? » — вопрошает Новичков.

По его словам, люди, обладающие широкой аудиторией и влиянием, не могут занимать неопределённую позицию в вопросах, касающихся государственной политики. Фигуры такого масштаба обязаны ясно обозначить своё отношение к стране и народу, считает депутат. При этом Новичков добавил, что с уважением относится к профессиональной карьере Урганта, однако убеждён: медийное молчание не должно оставаться без внимания, поскольку нужно «чтобы все определились, чтобы все были с одной стороны баррикад».