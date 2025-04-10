Познер заявил о неловкости из-за поиска иностранных спонсоров Урганта
Познер заявил, что проверка Урганта Минюстом вызывает у него чувство неловкости
Владимир Познер, Иван Ургант. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская, Сергей Савостьянов
Проверка телеведущего Ивана Урганта Министерством юстиции на наличие признаков иностранного агента вызвала чувство неловкости у журналиста Владимира Познер. Он объяснил, что при этом не испытывает беспокойства по поводу их совместного проекта «Путешествия Познера и Урганта».
«Что касается подобного рода вещей, то да, они вызывают у меня... Как вам сказать, как-то неловко даже, я бы сказал так. Раз так делают, значит, так делают. Я ничего не могу поделать», — заявил Познер изданию «Абзац».
Журналист добавил, что сейчас лишь остаётся ждать результатов проверки.
Напомним, что 9 апреля стало известно, что Минюст РФ начал контрольные мероприятия по российскому актёру и телеведущему Ивану Урганту. Представители ведомства выявляют в его деятельности соответствующие признаки для внесения в реестр иностранных агентов. Основанием стала информация о регистрации артиста в качестве индивидуального предпринимателя во Франции. При этом сам телеведущий данную информацию отрицал ещё в середине марта. Он заявил, что данные об ИП в Париже для производства развлекательных шоу не соответствуют действительности.