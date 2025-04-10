Познер заявил о неловкости из-за поиска иностранных спонсоров Урганта

Проверка телеведущего Ивана Урганта Министерством юстиции на наличие признаков иностранного агента вызвала чувство неловкости у журналиста Владимира Познер. Он объяснил, что при этом не испытывает беспокойства по поводу их совместного проекта «Путешествия Познера и Урганта».

«Что касается подобного рода вещей, то да, они вызывают у меня... Как вам сказать, как-то неловко даже, я бы сказал так. Раз так делают, значит, так делают. Я ничего не могу поделать», — заявил Познер изданию «Абзац».