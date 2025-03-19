Проблема в русском юморе: Критик порассуждал о карьерных перспективах Урганта во Франции
Критик Соседов усомнился, что Ургант будет востребован в Париже
Иван Ургант вне всяких сомнений — талантливый ведущий, который был очень успешен в России. В то же время совершенно неясно, насколько он будет востребован в Европе, заявил музыкальный критик и шоумен Сергей Соседов.
«Ваня одарен: он хороший юморист, харизматичный, яркий, все при нём. <...> В нашей стране Ваня имел колоссальный успех, занимая звание одного из лучших ведущих наравне с Дмитрием Нагиевым. В своё время они вообще были самыми дорогими шоуменами с заоблачным ценником за выступления. Но я не уверен, что это нужно Европе», — пояснил Соседов в беседе с «Вечерней Москвой».
Сложности в восприятии российского ведущего также могут возникнуть из-за языкового барьера и русского менталитета, который так или иначе будет проскальзывать в его выступлениях, считает критик. Соседов отметил, что если Ургант не говорит по-французски, то возникает вопрос — как он будет создавать программы для зарубежной аудитории? В теории, Ургант мог выучить французский, но критик в этом сомневается. Ещё есть вариант, что телеведущий собирается создавать контент на английском. Кроме того, Соседов подчеркнул, что юмор Урганта имеет русскую природу, что может стать проблемой для его успеха на зарубежной сцене. То, что вызывает смех у русской аудитории, может оказаться непонятным или даже странным для западного зрителя, поскольку у каждого региона свои особенности восприятия юмора.
Однако критик не исключил, что Ургант может работать для русской диаспоры во Франции. В таком случае у него есть все шансы найти свою, хоть и небольшую, аудиторию. Соседов также выразил сожаление по поводу отъезда ведущего из России и высказал надежду, что однажды Ургант вернётся на родину, чтобы возродить свои выступления. Критик добавил, что считает Урганта очень талантливым и интересным человеком. Он предположил, что пребывание в Париже может быть временным, а в конце концов шоумен вернётся в Россию.
Напомним, накануне стало известно, что Иван Ургант зарегистрировал ИП в Париже и собирается организовывать шоу в столице Франции. Ранее у нас появилась возможность познакомиться с райдером ведущего для выступлений в РФ. Ургант согласен развлекать россиян на частных мероприятиях за внушительную сумму в 6,8 миллиона рублей за четыре часа выступления.
ТАСС / Сергей Бобылев