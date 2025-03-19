Проблема в русском юморе: Критик порассуждал о карьерных перспективах Урганта во Франции

Иван Ургант вне всяких сомнений — талантливый ведущий, который был очень успешен в России. В то же время совершенно неясно, насколько он будет востребован в Европе, заявил музыкальный критик и шоумен Сергей Соседов.

«Ваня одарен: он хороший юморист, харизматичный, яркий, все при нём. <...> В нашей стране Ваня имел колоссальный успех, занимая звание одного из лучших ведущих наравне с Дмитрием Нагиевым. В своё время они вообще были самыми дорогими шоуменами с заоблачным ценником за выступления. Но я не уверен, что это нужно Европе», — пояснил Соседов в беседе с «Вечерней Москвой».

Сложности в восприятии российского ведущего также могут возникнуть из-за языкового барьера и русского менталитета, который так или иначе будет проскальзывать в его выступлениях, считает критик. Соседов отметил, что если Ургант не говорит по-французски, то возникает вопрос — как он будет создавать программы для зарубежной аудитории? В теории, Ургант мог выучить французский, но критик в этом сомневается. Ещё есть вариант, что телеведущий собирается создавать контент на английском. Кроме того, Соседов подчеркнул, что юмор Урганта имеет русскую природу, что может стать проблемой для его успеха на зарубежной сцене. То, что вызывает смех у русской аудитории, может оказаться непонятным или даже странным для западного зрителя, поскольку у каждого региона свои особенности восприятия юмора.