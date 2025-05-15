Неликвидный особняк Пугачёвой в Подмосковье резко упал в цене

Особняк Аллы Пугачёвой на Истре 14 мая подешевел на 22 миллиона рублей. До этого элитная подмосковная недвижимость артистки стоила 152 миллиона, а теперь — только 130.

По данным kp.ru, внук народной артистки СССР Никита Пресняков хочет как можно скорее продать переписанный на него особняк, но изначально завышенная цена мешала ему найти покупателя, несмотря на хорошее расположение участка. Дом находится на первой линии Истринского водохранилища, в деревне Бережки, в Солнечногорском районе Московской области, всего в 45 километрах от МКАД.

Согласно данным Росреестра, участок площадью около 30 соток стоит примерно 3,8 миллиона рублей, а кадастровая стоимость дома площадью порядка 760 квадратных метров — около 21 миллиона рублей. Единственным владельцем недвижимости является Никита Пресняков, который уже несколько лет живёт в США.