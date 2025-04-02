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2 апреля, 05:00

Внук Пугачёвой обновил «уставшую» усадьбу Примадонны под Истрой в попытке сплавить неликвид

SHOT: Пресняков обновил дачу Пугачёвой под Истрой, чтобы быстрее её продать

Пресняков отремонтировал дачу Пугачёвой под Истрой. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко / Shutterstock / FOTODOM / magicinfoto / SHOT

Пресняков отремонтировал дачу Пугачёвой под Истрой. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко / Shutterstock / FOTODOM / magicinfoto / SHOT

Никита Пресняков обновил дачу Аллы Пугачёвой на берегу Истринского водохранилища, чтобы ускорить процесс её продажи. Усадьба, расположенная в живописном районе Подмосковья, на протяжении длительного времени не может найти нового владельца, сообщает SHOT.

Риелторы пожаловались Telegram-каналу, что 760-метровым особняком никто не интересуется. Притянуть спрос не помогают даже собственный пирс, бассейн и хамам. Причиной невостребованности предложения является не только скандальное имя собственника, но и отсутствие централизованной канализации. Сначала семейство пыталось сдавать дачу в аренду за 2 миллиона рублей в месяц, но желающих тоже не нашлось.

В марте 2025 года усадьбу снова выставили на продажу с ценником 152 миллиона рублей. На этот раз особняк предварительно подвергли косметическому ремонту: внутри подлатали полы, стены и лестницы. В доме постоянно проживает смотрительница, которая может остаться за дополнительные 90 тысяч рублей в месяц.

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В январе Life.ru писал, что у Преснякова не осталось денег и вещей после масштабного пожара в Лос-Анджелесе. Впрочем, на этом проблемы беглого внука Примадонны не заканчиваются. Недавно стало известно, что против его супруги Алёны Красновай подан судебный иск на кругленькую сумму.

Тимур Хингеев
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