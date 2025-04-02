Внук Пугачёвой обновил «уставшую» усадьбу Примадонны под Истрой в попытке сплавить неликвид

Никита Пресняков обновил дачу Аллы Пугачёвой на берегу Истринского водохранилища, чтобы ускорить процесс её продажи. Усадьба, расположенная в живописном районе Подмосковья, на протяжении длительного времени не может найти нового владельца, сообщает SHOT.

Риелторы пожаловались Telegram-каналу, что 760-метровым особняком никто не интересуется. Притянуть спрос не помогают даже собственный пирс, бассейн и хамам. Причиной невостребованности предложения является не только скандальное имя собственника, но и отсутствие централизованной канализации. Сначала семейство пыталось сдавать дачу в аренду за 2 миллиона рублей в месяц, но желающих тоже не нашлось.