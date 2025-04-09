Построенный с нарушением закона особняк Пугачёвой находится под угрозой сноса

Особняк народной артистки СССР Аллы Пугачёвой, расположенный на берегу Истры в Подмосковье, находится под угрозой сноса, предупредила риелтор Виктория Маркова. По её словам, недвижимость построена с нарушением закона, так как слишком близко расположена к территории водоохранной зоны.

«Потенциальные покупатели понимают: его просто могут снести. Пока хозяйкой здесь была Пугачёва, из уважения к ней глаза закрывали на многое. Но сейчас ситуация иная», — отметила собеседница kp.ru.

Она также подчеркнула, что Пугачёва минимум в два раза завысила ценник на дачу, которая сегодня продаётся за 152 миллиона рублей. По словам эксперта, особняку звезды требуется капитальный ремонт, починка коммуникаций и крыши. Ещё одним минусом является отсутствие в посёлке единой канализационной системы.