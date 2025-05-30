«Вставить шпильку всем»: В России заявили о возможном возвращении Пугачёвой и назвали дату

Журналист и общественный деятель Вадим Манукян в интервью обмолвился о скором возвращении певицы Аллы Пугачёвой в Россию. Более того, он заявил, что исполнительница появится на статусном фестивале «Новая волна».

«Говорят, что Аллу Пугачёву пригласили на «Новую волну», — приводит слова Манукяна «Абзац».

По словам активиста, Министерство юстиции не признало Пугачёву иноагентом, поэтому с точки зрения законов, у неё нет ограничений по въезду в Россию. Однако Манукян отметил, что «если бы приглашение реализовалось, это был бы очень нехороший сигнал».

Журналист назвал и причину, которая в теории может заставить певицу вернуться в РФ и выступить на «Новой волне».

«Она может приехать в Россию только ради того, чтобы «вставить шпильку» всем нам. «Новая волна» — статусный музыкальный форум. Если это предложение будет реализовано, она приедет и будет выступать, это вызовет негативный эффект», — заявил Манукян.

Манукян выразил надежду, что если приглашение и было отправлено Пугачёвой, то организаторы его отзовут.

В 2025 году «Новая волна» пройдёт в Казани 21-26 августа.