Аллу Пугачёву лишили пенсии везде, кроме России

Известная певица Алла Пугачёва, покинувшая страну в 2022 году, сохраняет право на российские пенсионные выплаты. Однако в странах, где она теперь пребывает, пенсию ей платить никто не будет. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Ежемесячный доход 76-летней Примадонны из российского бюджета оценивается примерно в 60 тысяч рублей. Эта сумма формируется за счёт базовой пенсии и специальных доплат – за титул народной артистки и за её выступление в Чернобыле перед ликвидаторами сразу после аварии. Считается, что Пугачёва успела получить свою дозу облучения.

Первым пунктом её поисков нового дома стал Израиль. Артистка не смогла претендовать на местные социальные выплаты. Там пенсию платят лишь тем гражданам, которые не меньше 10 лет трудились на благо страны.

Позднее звезда обосновалась на Кипре. На этом острове теоретически возможно получение соцпособия. Но для этого требуется отсутствие других пенсионных источников дохода и подтверждённый стаж проживания в странах ЕС не менее 20 лет. В её ситуации — также не вариант.