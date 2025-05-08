Семья воссоединилась: После запрета на въезд в Латвию Кристину Орбакайте заметили на Кипре

После недавнего запрета на въезд в Латвию певица Кристина Орбакайте прибыла на Кипр. Там она встретилась со своей знаменитой матерью Аллой Пугачёвой. Воссоединение семейства произошло в Лимасоле. Кадрами делится телеграм-канал SHOT.

Кристина Орбакайте гуляет с Аллой Пугачёвой и со всей семьёй по городу. Видео © SHOT

Поклонники засняли Орбакайте, её мужа и дочь вместе с Пугачёвой у концертного зала, где сегодня состоится выступление певицы в небольшом театре на 700 мест — об этом свидетельствует афиша в городе. Комик Максим Галкин* отсутствовал в этой компании. По некоторым данным, он сейчас находится в Германии.

Афиша концерта. Фото © SHOT

Власти Латвии в конце апреля запретили въезд в страну Кристине Орбакайте, мотивируя это тем, что она «не соответствует интересам национальной безопасности». Вследствие этого дочь Аллы Пугачёвой была вынуждена внести изменения в расписание своего европейского турне.

Однако юрмальская недвижимость Кристины Орбакайте оказалась под угрозой изъятия после запрета властей на въезд певицы в страну. Артистке принадлежит трёхкомнатная квартира площадью 100 кв.м на Рижском взморье. Рыночная цена апартаментов составляет около 30 млн рублей. Но теперь на квартиру дочери Аллы Пугачёвой могут наложить арест.