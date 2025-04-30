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Регион
30 апреля, 14:24

«На двух стульях не усидеть»: Продюсер назвал причину запрета въезда Орбакайте в Латвию

Эксперт Рудченко: Орбакайте запретили въезд в Латвию из-за позиции по России

Кристина Орбакайте. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Кристина Орбакайте. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Продюсер Павел Рудченко прокомментировал ситуацию с запретом выступлений Кристины Орбакайте в Латвии, объяснив её ужесточением позиции западных стран по отношению к российским артистам. По его словам, теперь недостаточно просто проживать за границей — от деятелей культуры требуют чёткого определения своей позиции относительно политики России.

«Это позиция многих западных стран, которые высказывают свою русофобскую позицию. Всё, что касается русских и русского языка, для них неприемлемо. И артисты, которые ведут себя, как Орбакайте: с нечёткой позицией, зарабатывающие на русскоязычном контенте, выступая перед российскими зрителями, для западных политиков сейчас неприемлемы. <...> На двух стульях усидеть не получится», — рассказал он URA.ru.

Рудченко отметил, что западные страны стали более жёстко относиться к артистам, которые сохраняют связи с Россией, продолжают создавать русскоязычный контент и получать доходы от российских зрителей. Как подчеркнул продюсер, особенно сложная ситуация складывается для тех, кто после 2014 года зарабатывал в России, а затем уехал за границу, не заняв однозначной позиции.

Эксперт предупредил, что в нынешних условиях артистам придётся сделать окончательный выбор — либо полностью разорвать связи с Россией, включая гражданство и источники доходов, либо работать в новых реалиях. По его мнению, возможность оставаться нейтральным и продолжать деятельность как в РФ, так и на Западе практически исчезла. Рудченко заключил, что эта тенденция затронет всех, кто в последние десять лет совмещал выступления в России с проживанием за границей.

Орбакайте в компании Галкина* и Кричевского спела по-русски перед украинским бомондом в Чехии
Орбакайте в компании Галкина* и Кричевского спела по-русски перед украинским бомондом в Чехии

Напомним, сегодня стало известно, что Служба госбезопасности Латвии включила Кристину Орбакайте и сербского композитора Горана Бреговича в перечень персон, которым не позволено въезжать на территорию страны. По данным СМИ, спецслужбы сочли их выступления не соответствующим интересам нацбезопасности республики.

Юрий Лысенко
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