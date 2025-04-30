«На двух стульях не усидеть»: Продюсер назвал причину запрета въезда Орбакайте в Латвию

Продюсер Павел Рудченко прокомментировал ситуацию с запретом выступлений Кристины Орбакайте в Латвии, объяснив её ужесточением позиции западных стран по отношению к российским артистам. По его словам, теперь недостаточно просто проживать за границей — от деятелей культуры требуют чёткого определения своей позиции относительно политики России.

«Это позиция многих западных стран, которые высказывают свою русофобскую позицию. Всё, что касается русских и русского языка, для них неприемлемо. И артисты, которые ведут себя, как Орбакайте: с нечёткой позицией, зарабатывающие на русскоязычном контенте, выступая перед российскими зрителями, для западных политиков сейчас неприемлемы. <...> На двух стульях усидеть не получится», — рассказал он URA.ru.

Рудченко отметил, что западные страны стали более жёстко относиться к артистам, которые сохраняют связи с Россией, продолжают создавать русскоязычный контент и получать доходы от российских зрителей. Как подчеркнул продюсер, особенно сложная ситуация складывается для тех, кто после 2014 года зарабатывал в России, а затем уехал за границу, не заняв однозначной позиции.

Эксперт предупредил, что в нынешних условиях артистам придётся сделать окончательный выбор — либо полностью разорвать связи с Россией, включая гражданство и источники доходов, либо работать в новых реалиях. По его мнению, возможность оставаться нейтральным и продолжать деятельность как в РФ, так и на Западе практически исчезла. Рудченко заключил, что эта тенденция затронет всех, кто в последние десять лет совмещал выступления в России с проживанием за границей.