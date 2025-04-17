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17 апреля, 08:45

Орбакайте в компании Галкина* и Кричевского спела по-русски перед украинским бомондом в Чехии

Mash: Орбакайте выступила на празднике в Праге на сцене с Галкиным* и Кричевским

Максим Галкин*, Кристина Орбакайте, Гарик Кричевский. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maxgalkinru, orbakaite_k, garikkrichevskyi

Максим Галкин*, Кристина Орбакайте, Гарик Кричевский. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maxgalkinru, orbakaite_k, garikkrichevskyi

Российский юморист Максим Галкин* привёл певицу Кристину Орбакайте на корпоратив к украинским бизнесменам в Чехии. Дочь Аллы Пугачёвой с удовольствием выступила на одной сцене с проукраинским певцом Гариком Кричевским, автором популярных песен «Киевляночка», «Мой номер 245» и «Дядя Толик», сообщает Mash и публикует кадры выступления.

Корпоратив украинских бизнесменов, на котором выступили Галкин*, Орбакайте и Кричевский. Видео © Telegram / Mash

Мероприятие провели в роскошном заведении Праги во второй половине марта. Это была частная вечеринка, приуроченная ко дню рождения ребёнка хозяина банкета. Бизнесмены из Незалежной пригласили Галкина* и Орбакайте. Публика тепло встретила юмориста, выражая благодарность за его поддержку на украинском языке.

Кричевский, который ранее был популярным в России, после начала СВО начал выступать на украинском и активно провоцировал своих подписчиков жёлто-блакитными символами. Галкин* же изучал украинский язык и представлялся одесситом, чтобы привлечь внимание к своим шоу в Украине. В то время как у Орбакайте в США наблюдаются лишь пустые залы и немного корпоративов, её попытки возобновить карьеру в России столкнулись с негативной реакцией и очередным отъездом.

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Напомним, что Кристина Орбакайте проживает в Нью-Йорке вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией. В то же время её сын Дени Байсаров остаётся в России и не желает покидать родину. Ранее дочь Аллы Пугачёвой от литовского циркового артиста Миколаса Орбакаса отказалась от участия в корпоративных мероприятиях.

*Включён в список иностранных агентов Минюста России.

Наталья Афонина
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