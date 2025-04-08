Премьер Литвы призвал Орбакайте раскрыть отношение к СВО, иначе её концерт отменят

Российская певица Кристина Орбакайте должна чётко выразить свою позицию насчёт специальной военной операции (СВО), заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас. Это он назвал условием для проведения концерта на территории республики.

«Я видел фотографию, где Орбакайте принимает награду от [президента России] Путина, но позиция относительно ситуации на Украине сейчас важнее. Организаторы концерта могут задать ей этот вопрос и предоставить ответ общественности», — приводит слова политика LRT.