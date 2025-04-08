Премьер Литвы призвал Орбакайте раскрыть отношение к СВО, иначе её концерт отменят
Премьер-министр Литвы Палуцкас призвал Орбакайте прояснить её позицию насчёт СВО
Певица Кристина Орбакайте. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Kristina Orbakaite
Российская певица Кристина Орбакайте должна чётко выразить свою позицию насчёт специальной военной операции (СВО), заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас. Это он назвал условием для проведения концерта на территории республики.
«Я видел фотографию, где Орбакайте принимает награду от [президента России] Путина, но позиция относительно ситуации на Украине сейчас важнее. Организаторы концерта могут задать ей этот вопрос и предоставить ответ общественности», — приводит слова политика LRT.
Ранее некоторые литовцы возмутились планами Орбакайте выступить с концертом на Pramogų arena в Вильнюсе 31 мая.
Напомним, что Орбакайте живёт в Нью-Йорке с супругом Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией. При этом её сын Дени Байсаров продолжает оставаться в России и отказывается покидать родину. Ранее дочь Аллы Пугачёвой от литовского циркового артиста Миколаса Орбакаса по примеру матери отказалась от корпоративов.