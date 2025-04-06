Уехавшая в США Кристина Орбакайте начала петь в метро

Переехавшая в США российская певица Кристина Орбакайте исполнила свою песню «Перелётная птица» в метро Нью-Йорка. Тем самым звезда поддержала завирусившийся в соцсетях тренд, где девушки эффектно прохаживаются в общественном транспорте под хит нулевых.

Несмотря на то, что многие последовательницы тренда снимают видео на борту самолёта, Орбакайте для создания ролика решила спуститься в подземку. Артистка прошлась внутри нескольких вагонов, собрав недоумевающие взгляды пассажиров.

Орбакайте поёт в метро Нью-Йорка. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / orbakaite_k