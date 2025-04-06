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6 апреля, 19:20

Уехавшая в США Кристина Орбакайте начала петь в метро

Кристина Орбакайте исполнила «Перелётную птицу» в нью-йоркском метро

Переехавшая в США российская певица Кристина Орбакайте исполнила свою песню «Перелётная птица» в метро Нью-Йорка. Тем самым звезда поддержала завирусившийся в соцсетях тренд, где девушки эффектно прохаживаются в общественном транспорте под хит нулевых.

Несмотря на то, что многие последовательницы тренда снимают видео на борту самолёта, Орбакайте для создания ролика решила спуститься в подземку. Артистка прошлась внутри нескольких вагонов, собрав недоумевающие взгляды пассажиров.

Орбакайте поёт в метро Нью-Йорка. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / orbakaite_k

«Не могу не присоединиться к новому тренду. Я вас вижу! Спасибо, что снимаете», — подписала она ролик.

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Напомним, что Орбакайте живёт в Нью-Йорке с супругом Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией. При этом её сын Дени Байсаров продолжает оставаться в России и отказывается покидать родину.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / orbakaite_k

Илья Пушкарев
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