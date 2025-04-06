Уехавшая в США Кристина Орбакайте начала петь в метро
Кристина Орбакайте исполнила «Перелётную птицу» в нью-йоркском метро
Переехавшая в США российская певица Кристина Орбакайте исполнила свою песню «Перелётная птица» в метро Нью-Йорка. Тем самым звезда поддержала завирусившийся в соцсетях тренд, где девушки эффектно прохаживаются в общественном транспорте под хит нулевых.
Несмотря на то, что многие последовательницы тренда снимают видео на борту самолёта, Орбакайте для создания ролика решила спуститься в подземку. Артистка прошлась внутри нескольких вагонов, собрав недоумевающие взгляды пассажиров.
Орбакайте поёт в метро Нью-Йорка. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / orbakaite_k
«Не могу не присоединиться к новому тренду. Я вас вижу! Спасибо, что снимаете», — подписала она ролик.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / orbakaite_k