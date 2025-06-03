Певица Алсу через суд отстояла право на своё имя

Певица Алсу согласилась на мировое соглашение во время судебного процесса по защите своего сценического псевдонима. Детали дела не разглашаются. Другой стороной в суде выступила компания ООО «АктивТестГрупп» из Санкт-Петербурга, сообщает «Пятый канал».

Известно, что к делу также привлекалась Федеральная служба по интеллектуальной собственности. По некоторым данным, «АктивТестГрупп» пыталась через суд добиться права использования псевдонима артистки для продвижения своей продукции. Предположительно, товарный знак мог применяться для промышленных и научных разработок, а также для проката средств программного обеспечения. Ни Алсу, ни «АктивТестГрупп» не стали комментировать судебное дело. Завершилось оно мировым соглашением.