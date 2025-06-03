Певица Алсу через суд отстояла право на своё имя
Алсу заключила мировое соглашение с «АктивТестГрупп» в споре о своём псевдониме
Алсу. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alsou_a
Певица Алсу согласилась на мировое соглашение во время судебного процесса по защите своего сценического псевдонима. Детали дела не разглашаются. Другой стороной в суде выступила компания ООО «АктивТестГрупп» из Санкт-Петербурга, сообщает «Пятый канал».
Известно, что к делу также привлекалась Федеральная служба по интеллектуальной собственности. По некоторым данным, «АктивТестГрупп» пыталась через суд добиться права использования псевдонима артистки для продвижения своей продукции. Предположительно, товарный знак мог применяться для промышленных и научных разработок, а также для проката средств программного обеспечения. Ни Алсу, ни «АктивТестГрупп» не стали комментировать судебное дело. Завершилось оно мировым соглашением.
Ранее в беседе с Life.ru адвокат Александр Добровинский рассказал о разводе своего клиента Яна Абрамова с певицей Алсу. По его словам, суд закончился триумфально. Юрист пояснил, что расставил «ловушки» по ходу процесса, и Алсу отказалась от всех претензий к бывшему мужу и его родственникам.