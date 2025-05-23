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Регион
23 мая, 09:19

«Совершенно другой вкус»: Алсу поделилась мечтами о новой свадьбе

Алсу призналась, что на следующую свадьбу наденет элегантное подвенечное платье

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alsou_a

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alsou_a

Певица Алсу, после недавнего громкого развода с Яном Абрамовым, откровенно поделилась своими мыслями о будущем браке и свадебном наряде. Во время музыкальной премии в разговоре с журналистами она призналась, что вновь видит себя в роли невесты.

Алсу активно возвращается к публичной жизни, охотно принимает знаки внимания и не исключает возможности повторного замужества. Когда журналисты поинтересовались о её предпочтениях в отношении свадебного платья, она дала понять, что на этот раз её выбор будет отличаться от первого опыта. Несмотря на то, что певица сохранила прекрасную форму и могла бы вновь надеть свой первый подвенечный наряд, она склоняется к чему-то новому и элегантному.

«Тогда в юности, в молодости мне хотелось быть принцессой. У меня было такое корсетное платье с пышной юбочкой. Сегодня у меня совершенно другой вкус. Что-то более сдержанное, более элегантное», — приводит её слова «7Дней.ru».

«Тема закрыта»: Алсу поставила точку в домыслах о её разводе с Абрамовым
«Тема закрыта»: Алсу поставила точку в домыслах о её разводе с Абрамовым

Напомним, что в 2024 году после 18 лет супружеской жизни Алсу и её муж официально расторгли брак. Причиной развода, по некоторым данным, послужила возможная неверность бизнесмена. Певица, судя по её недавним заявлениям, смогла преодолеть прошлые обиды и сосредоточиться на настоящем. Раздел совместно нажитого имущества между бывшими супругами был урегулирован в судебном порядке путём заключения мирового соглашения.

Николь Вербер
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