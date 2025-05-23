«Совершенно другой вкус»: Алсу поделилась мечтами о новой свадьбе

Певица Алсу, после недавнего громкого развода с Яном Абрамовым, откровенно поделилась своими мыслями о будущем браке и свадебном наряде. Во время музыкальной премии в разговоре с журналистами она призналась, что вновь видит себя в роли невесты.

Алсу активно возвращается к публичной жизни, охотно принимает знаки внимания и не исключает возможности повторного замужества. Когда журналисты поинтересовались о её предпочтениях в отношении свадебного платья, она дала понять, что на этот раз её выбор будет отличаться от первого опыта. Несмотря на то, что певица сохранила прекрасную форму и могла бы вновь надеть свой первый подвенечный наряд, она склоняется к чему-то новому и элегантному.