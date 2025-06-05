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5 июня, 10:26

«Стоят и орут матом»: Экс-солистка Demo рассказала об ужасах жизни в США

Певица Саша Зверева призналась, что в США слишком много бездомных на улице

Саша Зверева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sashazvereva

Саша Зверева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sashazvereva

Экс-солистка группы Demo Саша Зверева призналась, что была счастлива переехать в США, несмотря на неожиданные трудности. Среди них — обилие бездомных на улицах: по словам певицы, некоторые из них могут вести себя агрессивно или эпатажно, но она научилась просто не реагировать. Об этом она рассказала Леди Mail.

Супруг Саши, Дэн, с которым она вместе уже более пяти лет, до сих пор удивляется некоторым российским привычкам жены. Например, страсть к идеальной чистоте и традиция разуваться у порога вызывают недоумение не только у него, но и у репетиторов детей, привыкших ходить по дому в обуви.

Зверева отмечает, что сейчас сама занимается домашними делами: после отъезда родителей помощников не осталось, и ей приходится самой поддерживать порядок. Однако певица планирует нанять специалиста, поскольку ей очень трудно убираться, это отнимает у неё слишком много сил, как она сама говорит.

«Люблю убираться, хоть муж и считает, что я слишком много времени трачу на мытьё полов, из-за чего становлюсь уставшей и злой», — рассказала она.

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Напомним, что прошлым летом Саша Зверева вернулась ненадолго в Россию, чтобы организовать ретрит для подписчиц. Курсы для беременных в США не принесли ей желаемого дохода. Она отметила, что за десять лет на чужбине ей стала необходима подпитка в виде живого общения.

Владимир Озеров
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