Саша Зверева вернулась в Россию из США и теперь продаёт билеты на ретрит за 35 тысяч рублей

Бывшая вокалистка группы Demo Саша Зверева вернулась в Россию, чтобы организовать ретрит для подписчиц. По данным SHOT, 43-летняя артистка, которой не было в РФ три года, не смогла нормально заработать на курсах для беременных в США. Своё возвращение она объясняет тем, что деградировала за десять лет на чужбине и нуждается в качественном общении.

Билет на мероприятие стоит 35 тысяч рублей, и известно, что приобщиться к женским энергопрактикам можно будет в Подмосковье, однако точное место счастливчикам обещают раскрыть лишь после покупки. Те, кто уже приобрёл билеты, жалуются, что локация находится слишком далеко.

Помимо "релакса" и заряда на успех там посетители могут рассчитывать на автограф Зверевой и возможность приобрести её книгу. К слову, у исполнительницы хита "Солнышко в руках" есть небольшой долг перед Федеральной налоговой службой — 62 тысячи рублей.