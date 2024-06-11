"У меня всё зашибись": Орбакайте вышла на связь и резко ответила хейтерам на критику

Певица Кристина Орбакайте резко высказалась об отношении к хейту в свой адрес. Она записала эмоциональное видеообращение, в котором ответила недоброжелателям, отметив, что в последнее время интерес к её персоне "нездоровый", однако любой блогер позавидовал бы такому пиару.

Орбакайте про хейт. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / orbakaite_k

"Ну, а тем, кто меня не любит, не любил, разлюбил, хочу сказать, что у меня всё зашибись. У меня куча творческих планов, нигде я не проваливаюсь никогда. <...> На грязь, которая мне встречается, у меня давно иммунитет, и она ко мне не прилипает", — сказала исполнительница.

Артистка отметила, что для преданных фанатов она готова выступать. В конце видеообращения она пожелала всем мира и добра. Поклонники поддержали певицу, однако многие из них не поняли, почему именно сейчас её "прорвало".