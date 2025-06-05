Любимый мем Пушкина: Какие притчи и развлекали, и учили уму-разуму исторических личностей с 1796 года

Сейчас все читают Пушкина в обязательном порядке в школах и прочих учебных заведениях. Но вы когда-нибудь задумывались, что же читал сам Пушкин? Помимо Байрона, Державина, Ломоносова и прочих учёных и поэтов, Пушкин читал также сборник анекдотов XVIII века. Это «Письмовник» Николая Курганова. Покажем вам шутки, которым уже больше 200 лет, а также снабдим анекдоты переводом на современный русский язык.

Честные люди

Честные люди такие честные... Впрочем, в этом анекдоте всё закончилось хорошо. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Trzykropy

«На обиженнаго купца плутами нѣгдѣ напали воры и спрашивали у него денегъ: то онъ имъ очень учтиво отвѣчалъ: Государи мои, я теперь лишь повстрѣчался съ такими честными людми, какъ и вы, меня лишили кошелька и денегъ».

На купца, которого обворовали плуты, однажды напали разбойники и потребовали денег. На что он вежливо отвечал: «Дорогие мои, я только что повстречался с такими же честными людьми, как вы. Они отняли у меня и кошелёк, и деньги».

Картина с Фортуной

«Апеллесъ славной живописецъ нѣкогда написалъ фортуну сидящую. Тогда одинъ его пріятель: увидя сію картину спросилъ его, для чего онъ ее такъ представилъ. Апеллесъ отвѣчалъ: для того что она уже давно бѣгаетъ, и стоитъ, то должна устать и имѣть покой».

Известный художник Апеллес однажды написал картину, где богиня Фортуна была изображена сидящей. Один его приятель, взглянув на картину, спросил, почему он изобразил богиню именно так. Апеллес ответил: «Это потому, что она уже давно бегает и стоит. Она, должно быть, устала, ей нужен покой».

Окаянная многогрешница

Весёлая притча о семейной жизни и ответственности. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Miljan Zivkovic

«Нѣкій попъ вздумалъ по духовенству пожурить линькомъ одну женщину за ея грѣхи; но мужъ ея, будучи съ нею сказалъ: батюшка, она очень нѣжна, и ежели угодно, то я за нея сіе вытерплю. Духовникъ началъ отправлять свою должность, а баба вскричала: бей его друга крѣпче, ради меня окоянной многогрѣшницы».

Один священник решил одну женщину отхлестать за её грехи плетьми. Муж, который был с ней, сказал: «Батюшка, она очень нежна, если можно, я за неё потерплю плети». Святой отец начал наказывать мужчину, а женщина закричала: «Бей его посильнее ради меня, окаянной многогрешницы!»

Брат XVIII

«У нѣкотораго Государя просилъ нищій богатаго подаянія, называясь его братомъ. Царь же разсмѣясь спросилъ его; какъ то могло статься, и кто твой былъ отецъ? Аданъ, отвѣчалъ: «онъ есть всѣмъ намъ общій отецъ» Тогда Царь чрезъ своего лакея велѣлъ ему подать одну копейку. Но нищій съ досадою сказалъ: что ето не Царебратское подаяніе. На сіе Государь отвѣчалъ: естьли я всѣхъ таковыхъ братьевъ постольку надѣлю то принужденъ буду продать все мое владѣніе, и того бы для большей милостыни мало стало, поди, есть ли всякой братъ твой дастъ тебѣ столькоже, то ты богатѣе будешь меня».

У одного правителя нищий просил милостыни, назвавшись его братом. Царь рассмеялся и спросил его: «Как такое возможно и кем был твой отец?» Нищий ответил: «Адам, он для нас всех общий отец». Тогда царь позвал лакея и велел подать нищему копейку. Тот с досадой ответил, что это не братское подаяние от царя. На это правитель отвечал: «Если я каждому моему такому «брату» отдам по копейке, мне надо будет продать всё, что у меня есть. И всё равно на всех не хватит. А если тебе каждый твой такой «брат» даст по копейке, ты будешь богаче меня».

Бедняк и воры

Воры в доме бедняка — это всегда неприятно для бедняка, но смешно для аудитории. Фото © Shutterstock / FOTODOM / gpointstudio

«Къ забавному бѣдняку пришли ночью воры; тогда онъ нимало не осердясь сказалъ имъ: не знаю что вы можете братцы найти здѣсь въ такое время, гдѣ я и днемъ самъ почти ничего не нахожу».

К весёлому бедняку ночью пришли воры. Он совсем не расстроился и сказал им: «Не знаю, что вы сможете найти здесь ночью, если я сам даже днём почти ничего не могу найти».

Государь и посол

«Государь, смѣясь одному своему вельможѣ, которой ему служилъ во многихъ посольствахъ, сказалъ: ты походишь на осла. А онъ ему на то: я на кого похожу, не знаю, токмо вѣдаю, что я имѣлъ честь васъ представлять во многихъ случаяхъ».

Царь решил пошутить над своим вельможей, который служил в посольствах, и сказал, что тот похож на осла. А вельможа ответил: «Я не знаю, на кого похож, но помню, что имел честь представлять вас перед главами других государств».

Универсальный ответ

Вот как надо отвечать на токсичные шутки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gligatron

«Французъ захотя посмѣяться Русаку приѣжжему, въ Парижъ спросилъ; что такое значитъ Параболъ, Фариболъ и Оболъ? Но тотъ вскорѣ ему отвѣчалъ: Параболъ есть то, что ты не разумѣешь; Фариболъ то, что ты говоришь, а Оболъ что ты стоишь».

Француз захотел посмеяться над русским в Париже. Он спросил: «Что такое парабола, фарибола и обол?» Русский ответил ему: «Парабола — это то, чего ты не понимаешь; фарибола — то, что ты говоришь, а обол — твоя цена на рынке». И был совершенно прав, ведь фарибола в то время означала «ложь», а обол — это самая мелкая древнегреческая монета весом 65 миллиграмм.

Силач и слово

«Нѣкто будучи превеликой усилокъ, а въ одно время ни за что столь осерчалъ, что позабывъ себя, пришолъ въ бѣшенство. Тогда одинъ мудрецъ ему знакомой, увидя его въ такомъ состояніи, спросилъ, что ему здѣлалось, и увѣдомился, что онъ осердился за бранное слово: какъ неужели сей бѣднякъ въ состояніи нести тысячу фунтовъ не можетъ понести одного слова».

Один силач однажды без причины разозлился, да так, что пришёл в бешенство и перестал себя контролировать. его друг-мудрец, видя силача в таком состоянии, спросил, что случилось. Оказалось, силач рассердился на матерное слово. Мудрец удивился: «Неужели этот бедолага способен унести 500 килограмм на своей спине, но не может вынести одного лишь слова?»

Три глаза

Оказалось, что кривой видит лучше двухглазого и охотится тоже успешнее. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

«Велезрячей идучи вмѣстѣ на охоту съ кривымъ, молвилъ оному: сказываютъ, что ты болѣе нежели я ловишь. Правда, отвѣчалъ кривой; понеже я больше тебя вижу. Нельзя статься сказалъ другой. А кривой ему: о чемъ ты ни изволишь биться, и выиграю, потому что я у тебя вижу два глаза, а ты у меня одинъ».

Человек с очень хорошим зрением на охоте с одноглазым сказал тому: «Говорят, ты ловишь больше дичи, чем я». Одноглазый отвечал: «Правда. Это потому, что я вижу лучше тебя». «Глаз-алмаз» ответил, что это невозможно. На что одноглазый отвечал: «Как бы ты ни бился, я всё равно выиграю, потому что я у тебя вижу два глаза, а ты у меня — один».

Милость императора

«Императоръ Конратъ III, взявъ съ великимъ трудомъ городъ Муничъ, думалъ приказать рубить на голову всѣхъ мущинъ, а женщинамъ дозволилъ выттіи изъ города взявши съ собою что получше. Жены пользуясь симъ дозволеніемъ, взяли своихъ мужей за корташки и понесли на себѣ говоря: что только у насъ и свѣту въ очью, и лучшаго сокровища. Сей вымыселъ такъ убѣдилъ Государя, что онъ простилъ всѣхъ тѣхъ жителей и ихъ Царя, котораго хотѣлъ было вовсе разорить».

Император Конрад III с большим трудом захватил город Мюнхен. Он решил отрубить головы всем мужчинам, а женщин изгнать из города, разрешив им взять вещи и драгоценности. Жёны, пользуясь этим разрешением, взвалили мужей на плечи и понесли на себе, говоря, что нет у них лучшего сокровища. Такая смекалка так удивила Конрада, что он простил всех жителей Мюнхена, а заодно и их герцога.