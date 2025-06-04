ИИ попытался познать русскую душу и нарисовал наши популярные выражения — и смешно, и жутко!

Русская душа, загадочная, неповторимая и чуть-чуть печальная, слишком многогранна, чтобы обычный человек смог изучить её. Постичь русскую душу можно, но на это уйдёт столько лет, что самой жизни не хватит. Но теперь у нас есть условно бессмертные нейросети, которые будут существовать, пока будет существовать хотя бы один рабочий компьютер и кто-то, кто сможет этим компьютером воспользоваться. Показываем, как ИИ видит русские пословицы и поговорки.

«У чёрта на куличиках»

Говорят, что место находится «у чёрта на куличиках», когда до него сложно добраться. Фото © «Шедеврум»

Замечательная поговорка, которая нужна для того, чтобы сказать собеседнику: ехать придётся далеко, долго и непонятно куда. В испаноязычном мире есть самый близкий аналог: en los quintos infiernos, что означает «в пятом аду». Если место находится у чёрта на куличиках — будьте уверены, вы потратите не один час на дорогу. Многие всю жизнь думают, что чёртовы куличики — это загривок беса, куда добраться достаточно трудно, что и объясняет нам поговорка. Но на самом деле куличиками наши предки называли глухие и болотистые места в лесу, где, по поверьям, обитала нечистая сила.

«У чёрта за пазухой»

«У чёрта за пазухой» совсем неуютно и некомфортно. Фото © «Шедеврум»

Злой близнец поговорки «у Христа за пазухой». Значение полностью противоположное. Если у Христа за пазухой тепло, радостно и уютно, то у чёрта за пазухой — страшно, гнусно и нестабильно. Если поговорка про Христа говорит нам, что человек находится под защитой Иисуса, как будто уже в раю, то аналогичная пословица про чёрта значит противоположное. Никакой защиты нет, и беды сыплются на бедолагу из традиционной русской кадки, ушата.

«Чёртова бабушка»

К «чёртовой бабушке» нас отправляют, когда мы вызываем сильное раздражение. Фото © «Шедеврум»

Если бы чёртова бабушка существовала в нашем с вами измерении, то из посланных к ней «гостей» уже давно можно было бы составить живой мост до Луны или Марса. Хорошо, что эта бабушка находится не на физическом плане, а в своём мире — наверное, в аду. К чёртовой бабушке обычно отправляют тех, кто сильно раздражает своим поведением, но всё равно считается дорогим другом потому, что в любом другом случае посылают немного в другие места.

«Чёрт ногу сломит»

Люди говорят, что в задаче «чёрт ногу сломит», если она слишком сложна для их понимания. Фото © «Шедеврум»

Пословица, которая нужна для того, чтобы человек мог сказать, что ему очень трудно что-то понять. Если чёрт может сломать себе ногу, разбираясь в какой-либо задаче, то она действительно сложная. Что-то на уровне высшей математики и формул для обучения нейронных сетей. Например, в такой действительно сам чёрт ногу сломит: f′(x)=αf(x)(1−f(x))f′(x)=αf(x)(1−f(x)), (4). Кстати, инженеры по обучению нейросетей считают её достаточно простой. Получается, люди уже превзошли чертей в области интеллектуального развития.

«У чёрта на рогах»

«У чёрта на рогах» — это далеко, даже очень далеко, и, возможно, на какой-то горе. Фото © «Шедеврум»

«У чёрта на рогах» — это почти то же самое, что и «у чёрта на куличиках». Только на этот раз нам предлагают забраться на чёрта вместо того, чтобы идти к нему в гости. Это ещё одна географическая пословица. Она указывает на место, до которого добраться ещё труднее, чем до «чёртовых куличиков». Разберём на примере районов Москвы: для жителя Басманного района Дегунино — это «у чёрта на куличиках», а Бусиново — это уже «у чёрта на рогах». В некоторых случаях «рога чёрта» могут значить, что место находится на некой возвышенности. Так что пункт назначения, находящийся на вершине Белой горы в городском округе Воскресенск Московской области, — это «у чёрта на рогах» даже для жителя Бусинова.

«Ёшкин кот»

«Ёшкин кот» — выражение для внезапно возникших трудностей. Фото © «Шедеврум»

Кто такая Ёшка и почему русские люди вспоминают, что у неё есть кот, когда сталкиваются с внезапными трудностями? Думаем, для начала вам необходимо знать, что в Йошкар-Оле есть памятник Ёшкиному коту: город уже несколько десятилетий ласково называют «Йошкой». На языке луговых марийцев, коренных жителей региона, «йошкар» значит «красный», а «ола» — это «город». Получается — «красный город». Да и кот, если выводить пословицу из лугового марийского языка, тоже красный. В таком случае понятно, почему это выражение передаёт эмоции удивления и досады: красные коты в природе не встречаются. Но есть и другая трактовка пословицы: некоторые учёные считают, что «ёшкин кот» — славянское выражение, которое возникло благодаря легендам о Бабе-яге. Её ласково называют «бабкой ёжкой».

«Бляха-муха»

«Бляха-муха» — выражение удивления, раздражения и досады. Фото © «Шедеврум»

Безопасная альтернатива куда более нецензурному выражению, которое русские используют для обозначения удивления, досады, раздражения и даже немного испуга. Оно тоже предназначено для внезапных проблем, которые не удалось предвидеть. По правилам русского языка «бляха-муха» — неизменяемое междометие, так что если во время разговора или переписки вы отправите кого-то к «бляхе-мухе», то сможете прослыть безграмотным. Кстати, бляхами называют металлические пластинки, которые используются в качестве украшения или для того, чтобы показать принадлежность человека к какой-либо социальной страте или профессии. Так, бляхи используются в качестве опознавательного знака в военной и полицейской форме, а также на РЖД.