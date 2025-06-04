Offset сядет в «Бэтмобиль» и прокатится по Москве
Обложка © offsetpumprussia.ru
Американский рэпер Offset, который даст концерт в «МТС Live Холле», прибудет в Москву за пару дней до своего выступления. Об этом Life.ru рассказали организаторы из SAY Agency. По их данным, артист остановится в пятизвёздочном отеле, примет участие в нескольких съёмках и, как сообщается, планирует проехать по центру столицы на реплике автомобиля из фильмов о Бэтмене.
Машину предоставит один из российских коллекционеров, который собрал её самостоятельно. По оценкам экспертов, стоимость уникального авто может достигать 300 тысяч долларов.
Offset, Lil Pump и SmokePurpp пригласили фанатов на концерт 14 июня в Москву. Видео © Life.ru
Среди других пожеланий артиста — трансфер на Rolls-Royce, номер с видом на Красную площадь, экскурсия по Кремлю и шопинг. Также известно, что после нескольких переносов концерта Offset начал изучать русский, чтобы поприветствовать зрителей на понятном им языке.
Организаторы также рассказали о деталях предстоящего шоу. На сцене, помимо самого хедлайнера, выступят рэперы Lil Pump и SmokePurpp — они представят как уже знакомые треки, так и новые релизы. Сам Offset выйдет на сцену как минимум на час, исполнив главные хиты и композиции с нового альбома.
А ранее другой американский рэпер, Tyga, во время концерта в Москве едва не лишился дорогостоящего кольца с бриллиантами, стоимость которого оценивается минимум в 3 миллиона рублей. Одна из поклонниц попыталась незаметно снять украшение с пальца музыканта.