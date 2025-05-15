Американский рэпэр Offset берёт уроки русского языка ради концерта в Москве

Рэпер Offset (Киари Кендрелл Сифус) начал учить русский язык в преддверии своего концерта в Москве. Он хочет выступить с речью перед своими российскими слушателями, сообщает Mash.

Компанию Offset`у в Москве составит ещё один американский рэпер LIl Pump (Газзи Фабио Гарсия), для которого дорога в Россию долгое время была закрыта, пока организаторам не удалось уговорить его маму. Теперь она тоже увязалась с ним в РФ, поскольку хочет посмотреть, как живут русские.

Lil Pump. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lilpump

Изначально выступление дважды переносилось. Причина, по данным телеграм-канала, крылась в разногласиях с лейблом Лил Пампа, который опасался репутационных рисков, связанных с поездкой в РФ. Множество переговоров не приносили результата, пока российские организаторы не связались напрямую с его матерью. Они убедили её, что в России их сыну ничего не грозит. Женщина в итоге дала добро, после чего переговоры начали продвигаться.