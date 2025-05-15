Американский рэпэр Offset берёт уроки русского языка ради концерта в Москве
Mash: Рэпер Offset учит русский язык, чтобы извиниться на концерте в Москве
Рэпер Offset. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ offsetyrn
Рэпер Offset (Киари Кендрелл Сифус) начал учить русский язык в преддверии своего концерта в Москве. Он хочет выступить с речью перед своими российскими слушателями, сообщает Mash.
Компанию Offset`у в Москве составит ещё один американский рэпер LIl Pump (Газзи Фабио Гарсия), для которого дорога в Россию долгое время была закрыта, пока организаторам не удалось уговорить его маму. Теперь она тоже увязалась с ним в РФ, поскольку хочет посмотреть, как живут русские.
Lil Pump. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lilpump
Изначально выступление дважды переносилось. Причина, по данным телеграм-канала, крылась в разногласиях с лейблом Лил Пампа, который опасался репутационных рисков, связанных с поездкой в РФ. Множество переговоров не приносили результата, пока российские организаторы не связались напрямую с его матерью. Они убедили её, что в России их сыну ничего не грозит. Женщина в итоге дала добро, после чего переговоры начали продвигаться.
Сейчас концерт запланирован на 14 июня в компании с Lil Pump. За перенос мероприятия Offset хочет извиниться перед своими фанатами на русском языке. Кстати, его личная культурная программа тоже выглядит весьма недурно: артисту пообещали устроить экскурсию по Кремлю, покатать его на Rolls-Royce по Москве, а также поселить в отеле с видом на Красную площадь.
Напомним, что сперва Offset планировал дать концерт в Москве 18 апреля 2025 года. В качестве гонорара он попросил полмиллиона долларов и экстремально много кукурузных хлопьев российского производства. Затем над мероприятием «сгустились тучи», поскольку рэпер попросил перенести его по личным обстоятельствам.