Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 11:56

Американский рэпэр Offset берёт уроки русского языка ради концерта в Москве

Mash: Рэпер Offset учит русский язык, чтобы извиниться на концерте в Москве

Рэпер Offset. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ offsetyrn

Рэпер Offset. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ offsetyrn

Рэпер Offset (Киари Кендрелл Сифус) начал учить русский язык в преддверии своего концерта в Москве. Он хочет выступить с речью перед своими российскими слушателями, сообщает Mash.

Компанию Offset`у в Москве составит ещё один американский рэпер LIl Pump (Газзи Фабио Гарсия), для которого дорога в Россию долгое время была закрыта, пока организаторам не удалось уговорить его маму. Теперь она тоже увязалась с ним в РФ, поскольку хочет посмотреть, как живут русские.

Lil Pump. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lilpump

Lil Pump. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lilpump

Изначально выступление дважды переносилось. Причина, по данным телеграм-канала, крылась в разногласиях с лейблом Лил Пампа, который опасался репутационных рисков, связанных с поездкой в РФ. Множество переговоров не приносили результата, пока российские организаторы не связались напрямую с его матерью. Они убедили её, что в России их сыну ничего не грозит. Женщина в итоге дала добро, после чего переговоры начали продвигаться.

Сейчас концерт запланирован на 14 июня в компании с Lil Pump. За перенос мероприятия Offset хочет извиниться перед своими фанатами на русском языке. Кстати, его личная культурная программа тоже выглядит весьма недурно: артисту пообещали устроить экскурсию по Кремлю, покатать его на Rolls-Royce по Москве, а также поселить в отеле с видом на Красную площадь.

Суд рассмотрит иск солиста «Касты» об отмене статуса иноагента
Суд рассмотрит иск солиста «Касты» об отмене статуса иноагента

Напомним, что сперва Offset планировал дать концерт в Москве 18 апреля 2025 года. В качестве гонорара он попросил полмиллиона долларов и экстремально много кукурузных хлопьев российского производства. Затем над мероприятием «сгустились тучи», поскольку рэпер попросил перенести его по личным обстоятельствам.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar