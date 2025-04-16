Александр Овечкин
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16 апреля, 14:16

Не прилетел, но обещал вернуться: Концерт рэпера Offset в Москве перенесли

Mash: Концерт рэпера Offset в Москве перенесли на 26 апреля

Рэпер Offset. Обложка © Wikipedia.org / Wojciech Pędzich

Рэпер Offset. Обложка © Wikipedia.org / Wojciech Pędzich

Концерт рэпера Offset в Москве перенесли на неделю — вместо 18 апреля он выступит 26-го. Артист сам попросил изменить дату из-за личных обстоятельств, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, вчера вечером Offset сообщил организаторам о неотложных делах, которые нужно решить срочно. Из-за этого он не успевает прилететь в первоначально запланированные сроки.

Рэпер пообещал, что обязательно приедет на следующей неделе и даст полноценный концерт. Перед выступлением он планирует посетить Кремль — об этой экскурсии он специально просил организаторов. Также в планах у Offset шопинг в московских бутиках за новыми вещами.

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К слову, недавно прояснилась ситуация с концертами другого американского рэпера в Москве. Знаменитый Канье Уэст не выступит в российской столице, а виной тому его нацисткие заявления, которые он время от времени публикует в Сети.

Юрий Лысенко
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