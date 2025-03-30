Канье Уэст не сможет провести концерт в Москве из-за «биполярки»
Mash: Концерт Канье Уэста в РФ не состоится из-за его нацистских высказываний
Канье Уэст. Обложка © ТАСС / ZUMA / Javier Rojas
Концерт рэпера Канье Уэста в России не состоится из-за его нацистских высказываний в Интернете. Как пишет Mash, виной тому его «биполярка».
С начала года организаторы планировали как минимум две встречи с командой Уэста для обсуждения даты, цен и условий. Однако все переговоры были остановлены из-за нестабильного поведения музыканта. Уэст начал публиковать в соцсетях посты с нацистскими и антисемитскими высказываниями, что привело к решению российской стороны прекратить сотрудничество с ним. Эту информацию подтвердил глава агентства PMI Евгений Финкельштейн, чья компания вела переговоры с командой артиста.
Теперь Канье может столкнуться с запретом на въезд в Россию, поскольку свобода слова не освобождает от ответственности за нарушение законов.
Напомним, в прошлом году активно ходили слухи о подготовке концерта Канье Уэста в Москве. Артист даже приезжал в столицу в июне 2024-го ради дня рождения дизайнера Гоши Рубчинского. Поговаривали, что концерт Йе состоится в сентябре, однако позже в «Лужниках» опровергли эту информацию. СМИ писали, что исполнителю предлагали восемь миллионов долларов.