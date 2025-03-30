Канье Уэст не сможет провести концерт в Москве из-за «биполярки»

Концерт рэпера Канье Уэста в России не состоится из-за его нацистских высказываний в Интернете. Как пишет Mash , виной тому его «биполярка».

С начала года организаторы планировали как минимум две встречи с командой Уэста для обсуждения даты, цен и условий. Однако все переговоры были остановлены из-за нестабильного поведения музыканта. Уэст начал публиковать в соцсетях посты с нацистскими и антисемитскими высказываниями, что привело к решению российской стороны прекратить сотрудничество с ним. Эту информацию подтвердил глава агентства PMI Евгений Финкельштейн, чья компания вела переговоры с командой артиста.