Рэпер Канье Уэст «хорошо подумал» и решил, что он не нацист
Канбе Уэст. Обложка © ТАСС / Zuma
Рэпер Канье Уэст заявил, что больше не соотносит себя с нацистами и, видимо, не будет поклоняться Гитлеру. По его словам, он «хорошо подумал» и сделал соответствующие выводы. Ранее Уэст вызвал волну гнева у фанатов после своих нацистских высказываний.
«После долгих размышлений я пришёл к выводу, что я не нацист», — говорится в тексте артиста в соцсети Х.
Напомним, Канье Уэст шокировал поклонников серией постов в соцсети Х с националистическими, сексистскими и антисемитскими высказываниями. Артист даже признался в любви Гитлеру. Позже он разместил интимные хроники, а затем внезапно удалился из Сети. Газета Sun написала, что рэпер вряд ли сможет продолжать работу в США, так как подобные скандалы вызвали недовольство у его бизнес-партнёров.