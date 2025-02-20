Рэпер Канье Уэст «хорошо подумал» и решил, что он не нацист

Рэпер Канье Уэст заявил, что больше не соотносит себя с нацистами и, видимо, не будет поклоняться Гитлеру. По его словам, он «хорошо подумал» и сделал соответствующие выводы. Ранее Уэст вызвал волну гнева у фанатов после своих нацистских высказываний.

«После долгих размышлений я пришёл к выводу, что я не нацист», — говорится в тексте артиста в соцсети Х.