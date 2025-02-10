Психотерапевт объяснила Life.ru странное поведение Канье Уэста наличием сразу нескольких расстройств

Странное поведение американского рэпера Канье Уэста уже на протяжении нескольких дней беспокоит не только его поклонников, но и специалистов в области ментального здоровья. Не так давно музыкант опроверг информацию о своём биполярном расстройстве, объяснив, что на самом деле у него диагностирован аутизм, из-за которого он чувствует себя «человеком дождя». Life.ru попытался выяснить, что же происходит с Уэстом. По словам врача-психотерапевта Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Ольги Петровой, в ситуации рэпера всё очень неоднозначно, поэтому разбрасываться диагнозами будет как минимум некорректно.

«В случае с Канье Уэстом считаю некорректным именно с профессиональной точки зрения «раскидываться диагнозами». Но наблюдается эпатажность, вычурность в поведении и высказываниях», — рассказала она.

Это характерно как при гипоманиакальных фазах в рамках биполярного расстройства, так и при других психических расстройствах. И при заболеваниях шизофреногенного спектра, конечно, характерны аутистические черты. Ольга Петрова Врач-психотерапевт Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги

Петрова подчеркнула, что Канье Уэст может страдать сразу от нескольких психологических расстройств, что возможно во врачебной практике. Врач высказала сразу несколько версий, согласно одной из которых, на поведение исполнителя влияют симптомы обоих заболеваний.

«Иногда мы говорим о коморбидности (наличии нескольких патогенетических связанных между собой заболеваний, например аутизм и шизофрения; или биполярное расстройство и наркомания)», — объяснила эксперт.

Согласно второму варианту развития событий, под воздействием определённых факторов заболевание музыканта могло начать прогрессировать, в результате чего более серьёзная болезнь взяла вверх.

«Или можно наблюдать манифест заболевания с одной симптоматикой, а затем заболевание прогрессирует (особенно при дополнительных стрессовых факторах, таких как беспорядочные связи, неблагоприятная социальная среда, интоксикация наркотиками). В таких случаях обнажается более грозная болезнь», — подытожила специалист.