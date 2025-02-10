Штурмовики «Русича» с СВО ищут контакты Канье Уэста после его слов о Гитлере
Канье Уэст. Фото © ТАСС / Ashley Landis
Российские бойцы решили найти контакты американского рэпера Канье Уэста и лично пообщаться с ним насчёт главы Третьего Рейха Адольфа Гитлера. Поиски звезды США начали участники СВО из подразделения ДШРГ «Русич». Парни опубликовали информацию в соцсетях.
«Большая просьба: у кого есть выход на Канье Уэста и кто может познакомить нас — напишите в бот обратной связи», — призвали штурмовики «Русича».
Парни попросили присылать только реальные предложения, а не фейковые данные. С какой конкретно целью бойцы захотели познакомиться с американским рэпером, не уточняется.
Напомним, что в последнее время исполнитель продолжает удивлять свою аудиторию. Сначала он появился на церемонии «Грэмми» вместе с женой Бьянкой Цензори, которая была одета в прозрачное платье телесного цвета и не носила нижнего белья. Затем Канье Уэст поделился, что у него диагностирован аутизм. Позже он вызвал бурю обсуждений в соцсети X, опубликовав серию постов с националистическими, сексистскими и антисемитскими высказываниями. Сейчас его аккаунт удалён.