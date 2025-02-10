Штурмовики «Русича» с СВО ищут контакты Канье Уэста после его слов о Гитлере

Российские бойцы решили найти контакты американского рэпера Канье Уэста и лично пообщаться с ним насчёт главы Третьего Рейха Адольфа Гитлера. Поиски звезды США начали участники СВО из подразделения ДШРГ «Русич». Парни опубликовали информацию в соцсетях.

«Большая просьба: у кого есть выход на Канье Уэста и кто может познакомить нас — напишите в бот обратной связи», — призвали штурмовики «Русича».