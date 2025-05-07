Суд рассмотрит иск солиста «Касты» об отмене статуса иноагента
РИАН: Суд рассмотрит иск рэпера Влади* о снятии статуса иноагента 26 мая
Владислав Лешкевич* (в центре в кепке). Обложка © kasta
Замоскворецкий суд Москвы 26 мая начнёт рассмотрение дела по иску рэпера Владислава Лешкевича* (известного как Влади*, участника группы «Каста»). Музыкант требует от Министерства юстиции РФ исключить его из реестра иностранных агентов, сообщает РИА «Новости».
«Судебное заседание назначено на 26 мая 2025 года», — сказал собеседник агентства.
Напомним, Влади* был признан российским Минюстом иноагентом в январе этого года. Некогда популярная группа «Каста» сбежала из России после начала СВО. Дела за границей у артистов не особо пошли: не помогла исполнителям даже критика в адрес родной страны.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.