Суд рассмотрит иск солиста «Касты» об отмене статуса иноагента

Замоскворецкий суд Москвы 26 мая начнёт рассмотрение дела по иску рэпера Владислава Лешкевича* (известного как Влади*, участника группы «Каста»). Музыкант требует от Министерства юстиции РФ исключить его из реестра иностранных агентов, сообщает РИА «Новости».

Напомним, Влади* был признан российским Минюстом иноагентом в январе этого года. Некогда популярная группа «Каста» сбежала из России после начала СВО. Дела за границей у артистов не особо пошли: не помогла исполнителям даже критика в адрес родной страны.