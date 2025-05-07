Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 18:52

Суд рассмотрит иск солиста «Касты» об отмене статуса иноагента

РИАН: Суд рассмотрит иск рэпера Влади* о снятии статуса иноагента 26 мая

Владислав Лешкевич* (в центре в кепке). Обложка © kasta

Владислав Лешкевич* (в центре в кепке). Обложка © kasta

Замоскворецкий суд Москвы 26 мая начнёт рассмотрение дела по иску рэпера Владислава Лешкевича* (известного как Влади*, участника группы «Каста»). Музыкант требует от Министерства юстиции РФ исключить его из реестра иностранных агентов, сообщает РИА «Новости».

«Судебное заседание назначено на 26 мая 2025 года», — сказал собеседник агентства.

Напомним, Влади* был признан российским Минюстом иноагентом в январе этого года. Некогда популярная группа «Каста» сбежала из России после начала СВО. Дела за границей у артистов не особо пошли: не помогла исполнителям даже критика в адрес родной страны.

«Только проиграют»: Продюсер оценил перспективы сбежавшей из России группы «Каста»
«Только проиграют»: Продюсер оценил перспективы сбежавшей из России группы «Каста»

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar