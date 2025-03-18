Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 16:47

«Только проиграют»: Продюсер оценил перспективы сбежавшей из России группы «Каста»

Продюсер Дворцов: Группу «Каста» ожидает полный провал

Группа «Каста». Обложка © kasta

Группа «Каста». Обложка © kasta

Некогда популярная группа «Каста» сбежала из России после начала СВО. Правда, дела за границей у артистов не особо пошли, даже критика в адрес родной страны не помогла. В дальнейшем музыкальный коллектив ожидает полный провал, уверен продюсер Сергей Дворцов.

«Сейчас я могу сказать, что всех иноагентов и уехавших из нашей страны ждут провальные мероприятия, провальные концерты, постепенный спуск вниз. Ничего они больше с этого не получат и не выиграют, а лишь только проиграют», — подчеркнул собеседник портала «Страсти».

Названа причина блокировки нового альбома «Касты» в России
Названа причина блокировки нового альбома «Касты» в России

Напомним, ранее Минюст признал иностранным агентом солиста «Касты» Влади*. В конце минувшего года музыкантов потребовали проверить на экстремизм из-за альбома с признаниями в донатах ВСУ.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar