«Только проиграют»: Продюсер оценил перспективы сбежавшей из России группы «Каста»

Некогда популярная группа «Каста» сбежала из России после начала СВО. Правда, дела за границей у артистов не особо пошли, даже критика в адрес родной страны не помогла. В дальнейшем музыкальный коллектив ожидает полный провал, уверен продюсер Сергей Дворцов.

«Сейчас я могу сказать, что всех иноагентов и уехавших из нашей страны ждут провальные мероприятия, провальные концерты, постепенный спуск вниз. Ничего они больше с этого не получат и не выиграют, а лишь только проиграют», — подчеркнул собеседник портала «Страсти».