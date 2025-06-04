«Уильям лично продумал»: Королевская семья подготовила план на случай смерти Кейт Миддлтон от рака

Букингемский дворец заранее подготовился к возможной кончине принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Об этом пишет биограф Бертран Декерс в книге «Кейт: тот самый день, когда…», передаёт Le Figaro.

По словам Декерса, принц Уильям лично придумал название возможного плана действий — «Операция Рединг-мост», отсылающее к городу Редингу, где родилась его супруга Кейт. Сокращение ORB также неслучайно: так называется одна из скульптур Лондонского Тауэра — земной шар с крестом, напоминающий державу, которую вручают монарху во время коронации.