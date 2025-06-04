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4 июня, 16:01

«Уильям лично продумал»: Королевская семья подготовила план на случай смерти Кейт Миддлтон от рака

Биограф Декерс: Королевская семья готовила план на случай смерти Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон. Обложка © ТАСС / ZUMA / I-Images

Кейт Миддлтон. Обложка © ТАСС / ZUMA / I-Images

Букингемский дворец заранее подготовился к возможной кончине принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Об этом пишет биограф Бертран Декерс в книге «Кейт: тот самый день, когда…», передаёт Le Figaro.

По словам Декерса, принц Уильям лично придумал название возможного плана действий — «Операция Рединг-мост», отсылающее к городу Редингу, где родилась его супруга Кейт. Сокращение ORB также неслучайно: так называется одна из скульптур Лондонского Тауэра — земной шар с крестом, напоминающий державу, которую вручают монарху во время коронации.

Декерс подчёркивает, что такое личное участие Уильяма в деталях прощальной церемонии — жест, нарушающий традиционную сдержанность Виндзоров. По мнению автора, это свидетельствует о глубине чувств принца к супруге.

Онколог сделала обнадёживающий прогноз о ремиссии рака у Кейт Миддлтон
Онколог сделала обнадёживающий прогноз о ремиссии рака у Кейт Миддлтон

Напомним, о диагнозе Кейт Миддлтон сообщила в марте прошлого года. После этого она проходила курс лечения. Только в ноябре она вышла в свет после химиотерапии. Её супруг Уильям признавался, что ему сложно было перенести болезнь жены. Позже Миддлтон вышла на связь с фанатами, сообщив, что ей удалось добиться ремиссии. Она выразила признательность сотрудникам онкологической клиники Royal Marsden за оказанную ей поддержку в течение года.

Александра Мышляева
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