«Я всё»: Моргенштерн* вышел из рехаба и заявил о начале новой жизни

«Я всё. Сюжетная арка «Рехаб» подошла к концу. Помню, как в январе лечу после тайского концерта в Израиль. 12 часов в воздухе. Пью по очереди все возможные коктейли «напоследок». В голове мысли: «Заеду на месяц, брошу таблы, сделаю детокс, приду в норму, хайпану на темке и двину дальше», — написал артист.

Рэпер признал, что его изначальный план оказался «наивным», вместе с тем он отметил успехи лечения. По словам Моргенштерна*, вместо того чтобы просто «бросить пить», он фактически начал новую жизнь, а вместо стремления «прийти в норму» — обрёл себя. Артист заявил, что осознал причины своей зависимости и сознательно выбрал путь трезвости, подчеркнув, что пять месяцев воздержания — это не значительный срок, а лишь первый, но самый важный шаг на этом пути.