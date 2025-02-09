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Регион
9 февраля, 18:53

С чистого листа, с чистого лица: Моргенштерн* в рехабе решил очистить не только разум, но и тело

Моргенштерн* решил свести татуировки с лица

Рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн* сообщил своим поклонникам о намерении начать новую жизнь. В своих социальных сетях он выложил видео, где демонстрирует, как сводит татуировки с лица.

«С чистого листа, с чистого лица», — подписал свой ролик Алишер*.

Рэпер сводит тату с лица. Видео © instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Моргенштерн*

Напомним, что Моргенштерн* был внесен в список иноагентов 6 мая 2022 года. Сначала он не исполнял возложенные на него обязательства, за что регулярно подвергался штрафам. В январе Следственный комитет предъявил ему обвинение. После этого рэпера объявили в розыск, а суд наложил арест на его имущество. Сейчас артист проходит реабилитацию за границей, чтобы справиться с зависимостями от наркотиков и алкоголя.

Моргенштерн*, Бузова — кто ещё из отечественных звёзд продал душу дьяволу и правда ли это
Моргенштерн*, Бузова — кто ещё из отечественных звёзд продал душу дьяволу и правда ли это

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Моргенштерн*

Лия Мурадьян
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