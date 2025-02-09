С чистого листа, с чистого лица: Моргенштерн* в рехабе решил очистить не только разум, но и тело
Моргенштерн* решил свести татуировки с лица
Рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн* сообщил своим поклонникам о намерении начать новую жизнь. В своих социальных сетях он выложил видео, где демонстрирует, как сводит татуировки с лица.
«С чистого листа, с чистого лица», — подписал свой ролик Алишер*.
Рэпер сводит тату с лица. Видео © instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Моргенштерн*
Напомним, что Моргенштерн* был внесен в список иноагентов 6 мая 2022 года. Сначала он не исполнял возложенные на него обязательства, за что регулярно подвергался штрафам. В январе Следственный комитет предъявил ему обвинение. После этого рэпера объявили в розыск, а суд наложил арест на его имущество. Сейчас артист проходит реабилитацию за границей, чтобы справиться с зависимостями от наркотиков и алкоголя.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Моргенштерн*