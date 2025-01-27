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Регион
27 января, 10:35

Суд арестовал имущество объявленного в розыск Моргенштерна*

Суд вынес решение об аресте имущества рэпера и блогера Алишера Моргенштерна*, который обвиняется в неисполнении обязательств, установленных российским законодательством об иностранных агентах. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Следователями столичного СК фигуранту заочно предъявлено обвинение, он объявлен в федеральный розыск. По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемого», — говорится в сообщении СК.

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«Пожелайте удачи в бою»: Моргенштерн* добрался до рехаба и зачекинился

Напомним, Моргенштерна* внесли в реестр иноагентов 6 мая 2022 года. С самого начала он «забил» на связанные с этим статусом обязанности, ему регулярно приходят штрафы. В январе СК предъявил ему обвинение. Сегодня стало известно, что артист объявлен в розыск. Сейчас певец находится в заграничном рехабе, где проходит лечение от наркотической и алкогольной зависимостей.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Александра Мышляева
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