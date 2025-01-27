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Регион
27 января, 02:50

Рэпера Моргенштерна* объявили в федеральный и межгосударственный розыск

ТАСС: Моргенштерн* объявлен в розыск за нарушение закона об иноагентах

Алишер Моргенштерн*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / morgen_shtern

Алишер Моргенштерн*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / morgen_shtern

Следственный комитет России объявил в федеральный и межгосударственный розыск рэпера Алишера Моргенштерна*, который обвиняется на родине в нарушении закона об иноагентах и преследуется по части 2 статьи 330.1 УК РФ. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Следователем было принято решение об объявлении фигуранта в федеральный и межгосударственный розыск. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнил источник агентства.

Впрочем, адвокат популярного музыканта Сергей Жорин не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию. Представитель рэпера лишь заявил, якобы у следствия не было оснований для розыска, так как Морген* не скрывает своего местонахождения и в настоящий момент находится на лечении.

Моргенштерн* не смог обжаловать в суде третий иноагентский штраф
Моргенштерн* не смог обжаловать в суде третий иноагентский штраф

Напомним, Моргенштерна* внесли в реестр иноагентов 6 мая 2022 года. С самого начала он не исполняет связанные с этим статусом обязанности и регулярно получает штрафы. В январе Следственный комитет предъявил ему обвинение, а позже на имущество музыканта был наложен арест.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Анатолий Цейко
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