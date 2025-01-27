Рэпера Моргенштерна* объявили в федеральный и межгосударственный розыск

Следственный комитет России объявил в федеральный и межгосударственный розыск рэпера Алишера Моргенштерна*, который обвиняется на родине в нарушении закона об иноагентах и преследуется по части 2 статьи 330.1 УК РФ. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Следователем было принято решение об объявлении фигуранта в федеральный и межгосударственный розыск. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнил источник агентства.

Впрочем, адвокат популярного музыканта Сергей Жорин не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию. Представитель рэпера лишь заявил, якобы у следствия не было оснований для розыска, так как Морген* не скрывает своего местонахождения и в настоящий момент находится на лечении.

Напомним, Моргенштерна* внесли в реестр иноагентов 6 мая 2022 года. С самого начала он не исполняет связанные с этим статусом обязанности и регулярно получает штрафы. В январе Следственный комитет предъявил ему обвинение, а позже на имущество музыканта был наложен арест.