Моргенштерн* признался в желании сбежать из рехаба после 200 дней без травки и 60 – без алкоголя

Рэпер Моргенштерн* спустя два месяца нахождения в рехабе решил подвести итоги своих изменений. Он рассказал подписчикам в соцсетях, что уже 200 дней ему удаётся жить без марихуаны, 60 дней — без алкоголя и 39 дней не принимает препараты. Кроме того, исполнитель поделился мыслями, которые посетили его в клинике.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / morgen_shtern

«Сейчас очень хочется взять разбег и [сбежать] через забор рехаба. Остался ещё месяц. Держимся, стоим крепко и выздоравливаем. Всех обнял, спасибо за поддержку, свобода не за горами», — пишет Алишер*.

За время реабилитации он научился проявлять доброту и справляться с провокациями, даже если они исходят от него самого. Рэпер также осознал, как важно работать над состоянием, смотреть на любую ситуацию «как на часть широкой картины» и проживать жизнь в радости, ведь именно она притягивает ещё большую радость.

«Мозг — это самый вредный рассказчик, который любит подкидывать самые неприятные мысли. И именно подкидывает. Моя задача — вовремя заметить это и пропустить мысль мимо себя, не вступая в диалог с внутренним голосом, поскольку это заведомо проигрышно. Я не есть мои мысли; я тот, кто наблюдает за ними и решает, стоит ли их принимать или нет», — рассуждает Моргенштерн*.

Ранее Моргенштерн* решил свести татуировки со своего лица и сделал это прямо в рехабе. Исполнитель уже давно решил начать новую жизнь и старается сделать всё возможное для своего хорошего будущего. На одном из видео он показал, как удаляет тату с лица.