Тест: Вспомнить, кто из героев «Обыкновенного чуда» сказал эти фразы, под силу лишь волшебнику
Буквально на днях был день рождения у великой актрисы, которая подарила кинематографу десятки ярких образов, — Евгении Симоновой. Большинство зрителей запомнили её как ту самую Принцессу из «Обыкновенного чуда»!
Обложка © Кадр из фильма «Обыкновенное чудо», режиссёр Марк Захаров, сценаристы Марк Захаров, Евгений Шварц / Kinopoisk
Помните этот тёплый, чудаковатый и такой душевный фильм, который хочется пересматривать снова и снова? «Обыкновенное чудо» Марка Захарова — это не просто сказка, а целый мир, где волшебство переплетается с житейской мудростью, герои же говорят такими словами, что их хочется записывать в цитатник. Здесь есть и хитрый Волшебник, который устроил всю эту кутерьму ради развлечения, и трогательный Медведь, превращённый в человека, и Министр-администратор, чьи реплики разобрали на афоризмы, и, конечно же, очаровательная Принцесса! Каждый герой здесь — глубокий образ, а каждая фраза — либо смешная, либо мудрая, а чаще и то, и другое сразу. Давайте проверим, насколько хорошо вы помните, кто что сказал в таком родном для каждого советского зрителя фильме!
Советские киношедевры хочется пересматривать вновь и вновь! Комедия «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» вот уже более 50 лет продолжает оставаться одной из самых смешных и любимых среди зрителей. А вы сможете отгадать, какие предметы из культового фильма мы спрятали в этих 6 кадрах? Ну а это испытание посвящено тому самому юноше-медведю, роль которого исполнил Александр Абдулов, — нужно угадать все 10 фильмов с участием великого актёра.
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