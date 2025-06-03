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3 июня, 15:00

Тест: Вспомнить, кто из героев «Обыкновенного чуда» сказал эти фразы, под силу лишь волшебнику

Буквально на днях был день рождения у великой актрисы, которая подарила кинематографу десятки ярких образов, — Евгении Симоновой. Большинство зрителей запомнили её как ту самую Принцессу из «Обыкновенного чуда»!

Обложка © Кадр из фильма «Обыкновенное чудо», режиссёр Марк Захаров, сценаристы Марк Захаров, Евгений Шварц / Kinopoisk

Обложка © Кадр из фильма «Обыкновенное чудо», режиссёр Марк Захаров, сценаристы Марк Захаров, Евгений Шварц / Kinopoisk

Помните этот тёплый, чудаковатый и такой душевный фильм, который хочется пересматривать снова и снова? «Обыкновенное чудо» Марка Захарова — это не просто сказка, а целый мир, где волшебство переплетается с житейской мудростью, герои же говорят такими словами, что их хочется записывать в цитатник. Здесь есть и хитрый Волшебник, который устроил всю эту кутерьму ради развлечения, и трогательный Медведь, превращённый в человека, и Министр-администратор, чьи реплики разобрали на афоризмы, и, конечно же, очаровательная Принцесса! Каждый герой здесь — глубокий образ, а каждая фраза — либо смешная, либо мудрая, а чаще и то, и другое сразу. Давайте проверим, насколько хорошо вы помните, кто что сказал в таком родном для каждого советского зрителя фильме!

Советские киношедевры хочется пересматривать вновь и вновь! Комедия «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» вот уже более 50 лет продолжает оставаться одной из самых смешных и любимых среди зрителей. А вы сможете отгадать, какие предметы из культового фильма мы спрятали в этих 6 кадрах? Ну а это испытание посвящено тому самому юноше-медведю, роль которого исполнил Александр Абдулов, — нужно угадать все 10 фильмов с участием великого актёра.

Тест: Жгучие брюнетки отечественного кино — слабо узнать все 7 картин по кадрам с красотками?
Тест: Жгучие брюнетки отечественного кино — слабо узнать все 7 картин по кадрам с красотками?
Виктория Мишинкина
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