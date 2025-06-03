Тест: Вспомнить, кто из героев «Обыкновенного чуда» сказал эти фразы, под силу лишь волшебнику

Помните этот тёплый, чудаковатый и такой душевный фильм, который хочется пересматривать снова и снова? «Обыкновенное чудо» Марка Захарова — это не просто сказка, а целый мир, где волшебство переплетается с житейской мудростью, герои же говорят такими словами, что их хочется записывать в цитатник. Здесь есть и хитрый Волшебник, который устроил всю эту кутерьму ради развлечения, и трогательный Медведь, превращённый в человека, и Министр-администратор, чьи реплики разобрали на афоризмы, и, конечно же, очаровательная Принцесса! Каждый герой здесь — глубокий образ, а каждая фраза — либо смешная, либо мудрая, а чаще и то, и другое сразу. Давайте проверим, насколько хорошо вы помните, кто что сказал в таком родном для каждого советского зрителя фильме!