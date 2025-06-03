Новая пассия Михаила Ефремова: Кто такая Дарья Белоусова, которая приезжала к актёру в колонию

Михаил Ефремов почти два месяца назад вышел на свободу по УДО. В тюрьме его называли «дядя Миша», заметили, что актёр сильно похудел, и перешили для него телогрейку. Напомним, что за жизнь Сергея Захарова артист заплатил 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего, а выжившим участникам ДТП компенсировал ущерб — по 1 миллиону каждому. Мужчина отбывал наказание в исправительной колонии № 4 в Алексеевке, городе Белгородской области. За решёткой он пользовался уважением сокамерников и благосклонностью администрации. Настолько, что ему разрешили при живой жене встречаться там с любовницей.

Михаил Ефремов, Софья Кругликова, Дарья Белоусова: как так получилось?

Две женщины Михаила Ефремова: Софья Кругликова и Дарья Белоусова? Фото © РИА «Новости» / Екатерина Чеснокова

Получается, что Михаил Ефремов по правилам христианства — грешник и прелюбодей (пока не доказано обратное). Дело в том, что Михаил Олегович связан не просто гражданским браком, но и незримыми узами брака церковного. Его жена, Софья Кругликова, — «золотые уши России», звукорежиссёр высочайшей квалификации, она закончила Гнесинку, записывала «Квартал» и «Чёрный обелиск», Сукачёва и Кипелова. «Вежливый отказ» и Демис Руссос тоже записывались на её оборудовании. Спустя время Софья возглавила направление звукорежиссуры в той же Гнесинке, в общем, она — настоящая легенда. С Ефремовым девушка познакомилась на работе в клубе «Маяк». Они сразу понравились друг другу по чувству юмора, а потом Софья подарила актёру троих детей: Веру, Надежду и Бориса. В 2016 году прошёл обряд венчания Михаила и Софьи, свидетелем на котором выступил Иван Охлобыстин. Когда Ефремов устроил убийственное ДТП, Софья с детьми была на даче, и её почему-то попросили не приезжать в Москву. Возможно, чтобы Софья не увиделась с Дарьей. И, кстати, когда Михаил начинал встречаться со звукорежиссёром, его самой знаменитой в узких кругах дочери Анне-Марии было всего 2,5 года. Сейчас Анна-Мария — уже совсем другой человек, во всех смыслах этого слова.

При чём тут Дарья Белоусова

Дарья Белоусова — настоящая женщина или беспринципная разлучница? Одно мы знаем точно: актрис в мире на порядок больше, чем женщин-звукорежиссёров. Фото © РИА «Новости» / Екатерина Чеснокова

В наши дни Софья Кругликова много работает. Она преподаёт в Гнесинке и ИСИ, продолжает записывать альбомы, последний — фит Александра Ф. Скляра и группы «Ва-Банкъ». В 2020 году, когда Софья работала над симфоническим альбомом Кипелова, проскакивали слухи, что звукорежиссёр планирует развестись с Михаилом Олеговичем. Слухи были далеки от правды. Но грешок за Ефремовым, как мы сейчас выяснили, всё же был.

Ещё в 2020 году Михаила Олеговича заподозрили в адюльтере. Совершив уголовное преступление, Ефремов решил спрятаться, и «схоронился» дома у актрисы Дарьи Белоусовой. Именно там его и нашли 9 июня. Михаил Олегович думал, что спасётся от правосудия в Казарменном переулке, в самом центре Москвы, на Чистых прудах. Именно Дарья сидела в машине Сергея Гармаша, когда тот приехал к месту ДТП сразу после того, как то случилось. Видимо, по этой причине Софье сказали оставаться на даче и не приезжать в Москву. Жильё, кстати, Михаил Ефремов снимал сам, чтобы Белоусова жила поближе к театру. Владелица квартиры рассказывала, что актёры много пили и курили, ущерб жилью составил 356 тысяч рублей. Но, как показывает практика, это неизбежные потери, если вы сдаёте недвижимость в самом центре столицы.

Кто такая Дарья Белоусова

Дарья Белоусова — актриса, любовница, в целом неоднозначная личность. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rizii_chelovek

О Дарье Белоусовой нам известно сравнительно немного. Она младше актёра на 20 лет, по профессии актриса, играет в театре «Современник» с 2004 года. На фотографиях со спектаклей её можно найти на сцене как с Ефремовым, так и с Гармашем. Закончила Щепкинское училище в классе Коршунова тоже в 2004 году. Её отец, Владимир Белоусов, 27 лет играл в «Ленкоме» и скончался, когда девочке было всего 12. Александр Абдулов, Людмила Поргина, Виктор Раков — с этими актёрами маленькая Даша, чьё детство прошло за кулисами, появлялась на одной сцене. Белоусова — не только театральная актриса. Она также снималась в кино. Но сейчас ей больше везёт с сериалами.

Личная жизнь Дарьи Белоусовой, новой пассии Ефремова

Личная жизнь Дарьи Белоусовой. Кем был её муж? И была ли она замужем? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rizii_chelovek

В первые дни работы в «Современнике», в 2004 году, Дарья Белоусова познакомилась с младшим братом Чулпан Хаматовой Шамилем. Они подружились, потом полюбили друг друга, поцеловались после спектакля «Мурлин Мурло». Летом 2010 года пара поженилась, сначала — в Казани (родина Шамиля), а потом — на Чистых прудах (родина Дарьи). В «Современнике» на свадьбу устроили юмористический капустник. Но вскоре, уже в 2018 году, Шамиль и Дарья развелись. Детей у них не было. Сейчас Белоусовой 41 год.

Роли Дарьи Белоусовой, новой пассии Ефремова

Дарья сыграла во множестве спектаклей и кинокартин. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

В театре «Современник» Дарья Белоусова играет сейчас несколько ролей. В спектакле «САШАШИШИН» она — Таня, в «Трёх сёстрах» — Наташа, в «Папе» — Лора, а в спектакле «Три товарища» перевоплощается в Лилли, проститутку. Её первая роль в сериале — «Москва. Центральный округ 2», «ментовской эпос» 2004 года. В кино — «Новый год отменяется!», и тоже в 2004-м. А ещё — «Хозяйка тайги», сериал 2009 года, «Любовницы» 2013 года и «Жиза», новый русский сериал 2022-го. А самые первые роли на экране были ещё у семилетней Даши.

Как Дарья Белоусова приезжала к Ефремову в колонию

О да, Белоусова приезжала в колонию к Ефремову. Фото © РИА «Новости» / Пресс-служба Мосгорсуда

Телеграм-каналу SHOT стало известно, что во время ефремовской отсидки Белоусова приезжала к своему кавалеру на три дня. Поначалу они хотели устраивать тайные свидания, но любовников заметили другие зеки. Так в распоряжении редакции оказался автограф, который подписали одновременно и Михаил Ефремов, и его сравнительно новая пассия. В ИК-4 Алексеевки ей выпал редкий шанс пожить со своим любимым актёром в спецблоке в окружении заключённых и их семей. Стоит отметить, что по закону Российской Федерации женой Ефремова всё же остаётся Софья Кругликова. А длительное свидание с посторонними людьми требует личного разрешения начальника колонии. И Ефремов его получил. Занавес!