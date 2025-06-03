«Невыносимая боль»: Победивший рак Отар Кушанашвили сообщил об ухудшении здоровья
Телеведущий Отар Кушанашвили пожаловался на приступы боли после победы над раком
Обложка © VK / Отар Кушанашвили
Журналист Отар Кушанашвили сообщил о внезапном ухудшении самочувствия. Ведущий, который ранее объявил о победе над раком, признался, что столкнулся с острым болевым приступом в области живота, который развился без каких-либо предварительных симптомов.
«Так славно начинался вчерашний день, но потом в мгновение ока меня скрутило: живот (нутро, кишечник; пардон за натурализм). Эта боль, будучи практически невыносимой, есть, конечно, ещё и чистый экзистенциализм, а не просто физиологическое расстройство», — написал журналист у себя в телеграм-канале.
Кушанашвили раскрыл необычный способ борьбы с приступами боли: помимо назначенных лекарств, он буквально заставляет себя в моменты обострений погружаться в чтение, причём во время последнего приступа его взгляд случайно упал на мрачные строки из «Реквиема» Ахматовой — «Это было, когда улыбался только мёртвый, спокойствию рад...». Журналист отметил, что после прочтения он зловеще рассмеялся.
Напомни, Кушанашвили в июне прошлого года узнал о том, что болен раком, после чего начал борьбу со смертельной болезнью. В октябре 2024 года журналист сообщил радостную новость о ремиссии. На пути к выздоровлению телеведущий прошёл через тяжелейшие испытания: пережил состояние клинической смерти, находился на искусственной вентиляции лёгких и перенёс полный курс химиотерапии.