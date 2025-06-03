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3 июня, 13:42

«Невыносимая боль»: Победивший рак Отар Кушанашвили сообщил об ухудшении здоровья

Телеведущий Отар Кушанашвили пожаловался на приступы боли после победы над раком

Обложка © VK / Отар Кушанашвили

Обложка © VK / Отар Кушанашвили

Журналист Отар Кушанашвили сообщил о внезапном ухудшении самочувствия. Ведущий, который ранее объявил о победе над раком, признался, что столкнулся с острым болевым приступом в области живота, который развился без каких-либо предварительных симптомов.

«Так славно начинался вчерашний день, но потом в мгновение ока меня скрутило: живот (нутро, кишечник; пардон за натурализм). Эта боль, будучи практически невыносимой, есть, конечно, ещё и чистый экзистенциализм, а не просто физиологическое расстройство», — написал журналист у себя в телеграм-канале.

Кушанашвили раскрыл необычный способ борьбы с приступами боли: помимо назначенных лекарств, он буквально заставляет себя в моменты обострений погружаться в чтение, причём во время последнего приступа его взгляд случайно упал на мрачные строки из «Реквиема» Ахматовой — «Это было, когда улыбался только мёртвый, спокойствию рад...». Журналист отметил, что после прочтения он зловеще рассмеялся.

Отар Кушанашвили после победы над раком пожалел, что оскорблял звёзд
Отар Кушанашвили после победы над раком пожалел, что оскорблял звёзд

Напомни, Кушанашвили в июне прошлого года узнал о том, что болен раком, после чего начал борьбу со смертельной болезнью. В октябре 2024 года журналист сообщил радостную новость о ремиссии. На пути к выздоровлению телеведущий прошёл через тяжелейшие испытания: пережил состояние клинической смерти, находился на искусственной вентиляции лёгких и перенёс полный курс химиотерапии.

Александра Мышляева
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