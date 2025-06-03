«Невыносимая боль»: Победивший рак Отар Кушанашвили сообщил об ухудшении здоровья

Журналист Отар Кушанашвили сообщил о внезапном ухудшении самочувствия. Ведущий, который ранее объявил о победе над раком, признался, что столкнулся с острым болевым приступом в области живота, который развился без каких-либо предварительных симптомов.

«Так славно начинался вчерашний день, но потом в мгновение ока меня скрутило: живот (нутро, кишечник; пардон за натурализм). Эта боль, будучи практически невыносимой, есть, конечно, ещё и чистый экзистенциализм, а не просто физиологическое расстройство», — написал журналист у себя в телеграм-канале.

Кушанашвили раскрыл необычный способ борьбы с приступами боли: помимо назначенных лекарств, он буквально заставляет себя в моменты обострений погружаться в чтение, причём во время последнего приступа его взгляд случайно упал на мрачные строки из «Реквиема» Ахматовой — «Это было, когда улыбался только мёртвый, спокойствию рад...». Журналист отметил, что после прочтения он зловеще рассмеялся.