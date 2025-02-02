Отар Кушанашвили после победы над раком пожалел, что оскорблял звёзд
Отар Кушанашвили. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко
Журналист, шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили рассказал, что во время лечения. от онкологического заболевания переосмыслил свои отношения с людьми, в частности чётко осознал, что ни одна ссора «не стоит выеденного яйца». В этом он признался в интервью блогеру Даниилу Смирнову.
«Я был слишком суров с отдельными людьми. Я это быстро исправляю сейчас. Я задал себе целью! <...> Восстанавливаю отношения, кроме тех, кто совсем Гитлер. Я не могу вспомнить… Это не стоит выеденного яйца! Ни одна ссора. Если, конечно, не оскорбили твою маму, детей твоих обидели, папу твоего», — поделился Кушанашвили.
По его словам, он с трудом мог вспомнить, зачем вообще конфликтовал с некоторыми знакомыми или коллегами. Журналист пришёл к выводу, что все эти ссоры были очень незначительными и раздутыми на пустом месте. Сейчас Кушанашвили старается наверстать упущенное и примириться с бывшими врагами. Также его мучает совесть по той причине, что он мало уделял внимание семье и недолюбил своих близких.
Напомни, Кушанашвили в июне прошлого года узнал о том, что болен раком, после чего начал борьбу со смертельной болезнью. В октябре 2024 года журналист объявил о своей победе над онкологией. Во время лечения Кушанашвили пережил клиническую смерть, искусственную вентиляцию лёгких и даже курс химиотерапии. После победы над раком он помирился с Катей Лель. Певица подала на Кушанашвили в суд из-за его слов об инопланетянах и потребовала 6,5 миллиона рублей компенсации.