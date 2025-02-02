Отар Кушанашвили после победы над раком пожалел, что оскорблял звёзд

Журналист, шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили рассказал, что во время лечения. от онкологического заболевания переосмыслил свои отношения с людьми, в частности чётко осознал, что ни одна ссора «не стоит выеденного яйца». В этом он признался в интервью блогеру Даниилу Смирнову.

«Я был слишком суров с отдельными людьми. Я это быстро исправляю сейчас. Я задал себе целью! <...> Восстанавливаю отношения, кроме тех, кто совсем Гитлер. Я не могу вспомнить… Это не стоит выеденного яйца! Ни одна ссора. Если, конечно, не оскорбили твою маму, детей твоих обидели, папу твоего», — поделился Кушанашвили.