«Это зависимость»: Психолог раскрыла чувства Ефремова и его новой любви по почерку в тюремной записке

Разбирая почерк актёра Михаила Ефремова и его возлюбленной Дарьи Белоусовой, можно сказать, что артист окрылён почитанием, вниманием и заботой неуверенной, очень чуткой и пытающейся всё понять барышни. Об этом рассказала Life.ru клинический психолог Ирина Коржаева. Вместе с тем она отметила, что это не любовь, а зависимость.

Психолог обратила внимание на разницу в почерке при анализе подписей. Она отметила, что у Дарьи (возможно, левши) буквы расположены хаотично, по-детски, с дополнительными элементами вроде нарисованного солнца — что может свидетельствовать о состоянии эйфории, характерной для влюблённости или эмоциональной зависимости (разграничить эти состояния изнутри, по словам специалиста, практически невозможно).

«Парный автограф» от Михаила Ефремова и Дарьи Белоусовой. Фото © SHOT

Что касается автографа Ефремова, специалист указала на его уверенность и отработанность: ровные строки с завышениями, попытка казаться скромным, которая, однако, выглядит неестественно. По мнению психолога, это не осознанная адаптация к ситуации, а стремление поддерживать созданный образ. Если первые строки в сдержанном тоне, то к третьей они трансформируются в «гимн самому себе».

«Вот и сошлись Дарья, которой нужно кого-то понимать, болеть, жалеть, кого-то сильно уверенного в себе, что рядом с ним становится спокойно, стабильно. И Миша, наполняющийся девичьей красотой, поклонением, прикрывающий ею отсутствие у себя учтивости, чуткости, скромности», — отметила психолог.

А вот продюсер Сергей Дворцов уверен, что актриса пытается получить известность благодаря связи с Ефремовым. Он заявил, что Белоусова раньше «лезла ко всем актёрам».

«Девочка, я могу сказать, талант у неё есть, но минимальный. Пользуется чужими связями, какими-то моментами. У Миши очень много связей, очень много друзей. Да, конечно, некоторые друзья от него отказались во время того, что он отсиживал свой срок. Но он сейчас вновь взлетит, и она в этот период будет рядом с ним. Зачем? Да для того, чтобы и она взлетела в карьерном росте, славе, денег поимела и тому подобное. Сейчас он будет постепенно востребован вновь, и она будет в этот период находиться рядом с ним», — отметил продюсер.