Михаил Ефремов уже готовится сыграть первую главную роль после освобождения
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Михаил Ефремов, два месяца назад освободившийся по УДО из колонии, вернётся к съёмкам — актёр уже подписал контракт на сумму 13 млн рублей и готовится сыграть главную роль в фильме. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, Ефремов получил депозит в 3,5–4 млн рублей. Съёмки начнутся в конце августа, они пройдут в Москве и Белоруссии.
Напомним, в 2020 году актёр Михаил Ефремов сел пьяным за руль и устроил ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб мужчина. Артиста приговорили к 7,5 года колонии. Однако 24 марта 2025 суд отпустил его по УДО, и 9 апреля артист вернулся в свою квартиру в центре Москвы. Его встречала толпа журналистов. Михаил Ефремов дал небольшой комментарий, заявив, что чувствует себя плохо, но рад оказаться на свободе. После этого прошло уже почти два месяца. Сын артиста Никита Ефремов рассказал, что отец привыкает к жизни на воле и шокирован тем, что вокруг «одни китайские машины», а Юра Борисов сыграл Пушкина.