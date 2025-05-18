«Ничего не узнаёт»: Никита Ефремов впервые рассказал о жизни отца после освобождения

После долгого молчания Никита Ефремов рассказал о том, как его отец Михаил, вернувшись к обычной жизни, осваивается в изменившихся за время его заключения условиях жизни. Актёра особенно поразили некоторые произошедшие в стране перемены.

«Стал ли крепче чаёк заваривать, я не проверял, с ним чай не пил. Он смотрит, вокруг одни китайские машины, ничего не узнаёт. И потом такой: «А что, у вас Юра Борисов Пушкина сыграл?». Очень удивился. Сейчас здоровье поправляет, насколько может», — поделился Никита в VK-шоу «Кстати».