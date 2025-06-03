Свидания за решёткой и письма: Михаил Ефремов закрутил в колонии роман с молодой актрисой

Актёр Михаил Ефремов, освободившийся два месяца назад по УДО из колонии, завязал роман с молодой актрисой Дарьей Белоусовой. Отношения у пары завязались прямо в месте лишения свободы. По информации Telegram-канала SHOT, артистка специально приезжала к Михаилу, чтобы провести с ним время и пожить вместе в исправительном учреждении.

Актриса Дарья Белоусова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rizii_chelovek

Актриса признавалась, что очень скучает по Михаилу, а он говорил лишь о скором освобождении. 41-летняя Дарья и её 61-летний возлюбленный провели трое суток в спецблоке — комнате для встреч с душем, кухней, телевизором и кроватью. Это свидание состоялось за несколько месяцев до предполагаемого выхода Ефремова на свободу. Всё происходило тайно, но «спецоперация» дала сбой, когда в конце трёхдневного свидания расслабившиеся и потерявшие осторожность Дарья и Михаил начали общаться с соседями из других комнат, обсуждая философские темы, а одному из них даже оставили «парный автограф» на память.

«Парный автограф» от Михаила Ефремова от Дарьи Белоусовой. Фото © SHOT