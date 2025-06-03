Свидания за решёткой и письма: Михаил Ефремов закрутил в колонии роман с молодой актрисой
SHOT: Михаил Ефремов тайно встречался с актрисой Белоусовой в спецблоке колонии
Михаил Ефремов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / efremov.artist / Игорь Верещагин
Актёр Михаил Ефремов, освободившийся два месяца назад по УДО из колонии, завязал роман с молодой актрисой Дарьей Белоусовой. Отношения у пары завязались прямо в месте лишения свободы. По информации Telegram-канала SHOT, артистка специально приезжала к Михаилу, чтобы провести с ним время и пожить вместе в исправительном учреждении.
Актриса Дарья Белоусова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rizii_chelovek
Актриса признавалась, что очень скучает по Михаилу, а он говорил лишь о скором освобождении. 41-летняя Дарья и её 61-летний возлюбленный провели трое суток в спецблоке — комнате для встреч с душем, кухней, телевизором и кроватью. Это свидание состоялось за несколько месяцев до предполагаемого выхода Ефремова на свободу. Всё происходило тайно, но «спецоперация» дала сбой, когда в конце трёхдневного свидания расслабившиеся и потерявшие осторожность Дарья и Михаил начали общаться с соседями из других комнат, обсуждая философские темы, а одному из них даже оставили «парный автограф» на память.
«Парный автограф» от Михаила Ефремова от Дарьи Белоусовой. Фото © SHOT
Слухи о романтических отношениях Ефремова и Белоусовой ходили ещё несколько лет назад, когда артиста увозили на допрос из его квартиры в Казарменном переулке. По словам хозяйки недвижимости, Михаил и Дарья часто вместе пили и много курили, а ущерб от их совместного проживания составил 356 тысяч рублей.
Напомним, в 2020 году актёр Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль и стал участником ДТП в центре Москвы, в котором погиб человек. За это артист был приговорён к 7,5 годам колонии. Однако 24 марта 2025 года суд освободил его по условно-досрочному освобождению, и 9 апреля Михаил вернулся в свою квартиру в центре столицы. Его встречали многочисленные журналисты. В своём коротком комментарии Ефремов признался, что чувствует себя плохо, но рад снова оказаться на свободе. С тех пор прошло почти два месяца. Сын актёра, Никита Ефремов, рассказал, что отец постепенно привыкает к жизни вне колонии и удивлён тем, что вокруг теперь «одни китайские машины».