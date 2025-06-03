«Говорил гадости»: Отец Децла раскрыл, почему не общается с 19-летним внуком Антонием
Продюсер Толмацкий признался, что сын Децла говорил про него гадости на интервью
Сын Децла Антоний. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / juzeppe_junior
Артист Кирилл Толмацкий, широко известный как рэпер Децл, не смог перед смертью наладить отношения со своим отцом, продюсером Александром Толмацким. Сам родственник признался, что корит себя за то, что так и не помирился с сыном.
«Я жалею, что в какой-то момент пошёл на поводу у эмоций. Кирилл не очень правильно себя повёл, позволил себе некрасиво выразиться в адрес своих брата и сестры, моих детей. И я подумал, что, если он так настроен, видимо, пока надо прекратить общение с ним. И мы два года не разговаривали. Но всё шло к тому что мы вот-вот наладим контакт, увидимся и поговорим. А потом Кирилла не стало», — подчеркнул продюсер в интервью Леди Mail.
Толмацкий добавил, что очень жалеет об упущенном времени. Собеседник издания отметил, что ему стоило бы сделать тогда первый шаг к примирению. Никто не догадывался, что всё так получится, пояснил он. Однако у Толмацкого наблюдаются проблемы в отношениях с внуком Тони. Продюсер рассказал, что не будет поздравлять сына Децла с 20-летием и вообще не хочет с ним общаться.
«Он повёл себя крайне некрасиво. Пошёл на интервью к Ксении Собчак, приуроченное ко дню рождения его отца: сидел и говорил про меня гадости. Это было ужасно», — подчеркнул Толмацкий.
Напомним, ранее Александр Толмацкий заявил, что не собирается общаться с внуком Антонием – сыном покойного рэпера Децла. Молодой человек позволил себе высказать ряд гадостей в адрес музыкального продюсера.