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3 июня, 13:55

Старшая дочь Джоли и Питта избавилась от своего имени вслед за фамилией

DM: Старшая дочь Джоли и Питта отказалась от имени и фамилии, взяв псевдоним Shi

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ shiloh_jp

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ shiloh_jp

Старшая дочь актрисы Анджелины Джоли, рождённая в браке от звезды Голливуда Бреда Питта, отказалась на публике от своего имени и взяла псевдоним. 19-летняя Шайло теперь называет себя просто Ши (Shi). Об этом сообщает Daily Mail (DM).

Джоли не раз говорила, что Шайло избегает публичности и не собирается становиться актрисой. Недавно девушка представила танцевальный номер на закрытом мероприятии в Лос-Анджелесе, где был показ одежды от Изабель Марант. Шайло поставила номер для профессиональных танцоров Кеони Роуз и Тако Сузуки. Ведущий мероприятия представил начинающего хореографа именно как Shi. Сама дочь Джоли не стала объяснять журналистам, почему ей не нравится собственное имя.

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А в прошлом году Шайло, как только достигла совершеннолетия, обратилась в суд, чтобы сменить документы и избавиться от фамилии отца. Наравне с другими детьми звёздной пары девочка носила двойную фамилию Джоли-Питт. Предположительно, дочь актёров не поддерживает контактов с отцом и настроена против него после ухода из семьи.

Татьяна Миссуми
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