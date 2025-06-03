Старшая дочь Джоли и Питта избавилась от своего имени вслед за фамилией

Старшая дочь актрисы Анджелины Джоли, рождённая в браке от звезды Голливуда Бреда Питта, отказалась на публике от своего имени и взяла псевдоним. 19-летняя Шайло теперь называет себя просто Ши (Shi). Об этом сообщает Daily Mail (DM).

Джоли не раз говорила, что Шайло избегает публичности и не собирается становиться актрисой. Недавно девушка представила танцевальный номер на закрытом мероприятии в Лос-Анджелесе, где был показ одежды от Изабель Марант. Шайло поставила номер для профессиональных танцоров Кеони Роуз и Тако Сузуки. Ведущий мероприятия представил начинающего хореографа именно как Shi. Сама дочь Джоли не стала объяснять журналистам, почему ей не нравится собственное имя.