Дочь Анджелины Джоли заподозрили в алкоголизме после появления на публике

Папарацци подловили Анджелину Джоли в Париже. Звезда вместе с двумя приёмными детьми 21-летним Паксом и 19-летней Захарой покидала съёмочную площадку фешн-драмы «Швы», в которой она сыграет главную роль. На кадрах, сделанных репортёрами, видно, как знаменитая актриса спешит уехать из киностудии. Об этом пишет Daily Mail.

У Анджелины Джоли и Бреда Питта, кроме приёмных детей, есть несколько биологических: 18-летняя Шайло, 16-летние близнецы Нокс и Вивьен. Но в тот день с Джоли были лишь Пакс и Захара — её самые старшие из числа приёмных.

Вместо того чтобы обсуждать новый проект актрисы, пользователи обратили внимание на внешний вид её дочери. Снимки, сделанные папарацци, моментально вызвали волну комментариев в интернете. Многие пользователи заявили, что 19-летняя девушка выглядит явно нетрезвой. «Её дочь определённо под кайфом от чего-то!» — написал один из хейтеров.

Если взглянуть на снимки более внимательно, можно заметить, что не все фотографии выглядят столь тревожно. На некоторых кадрах девушка смотрится вполне нормально. Возможно, злополучные снимки были сделаны в неудачный момент.

Стоит отметить, что папарацци — это люди, чья работа заключается в том, чтобы зафиксировать личную жизнь знаменитостей в самые неожиданные моменты. Для них не имеет значения, счастлива ли звезда или переживает сложный период. Множество известных личностей, включая саму Джоли, сталкивались с этой проблемой. Порой такие фотографы делают всё, чтобы создать ложное впечатление или подчеркнуть недостатки через снимки.

Неудивительно, что реакция прессы на случайные фото, особенно тех, кто уже несколько лет находится под постоянным вниманием, может быть излишне жёсткой. С другой стороны, такие события лишь подчёркивают, насколько мы все стремимся узнать больше о жизни публичных личностей.