Не нашла удобной обуви: Анджелина Джоли удивила своим нарядом в шоу Джимми Фэллона

Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые за 10 лет посетила шоу на телевидении и удивила зрителей своим нарядом. Звёздная артистка пришла на программу к популярному американскому телеведущему Джимми Фэллону босиком.

«Я вчера сломала палец на ноге. Пыталась найти удобную обувь, но потом решила, что не буду этого делать», — объяснила звезда «Мистера и миссис Смит».

Ранее Life.ru рассказывал, как Джоли в передаче Фэллона сделала неожиданное заявление: перед тем, как стать на актёрскую стезю, она училась руководить похоронным бюро. Звезда объяснила, как выбрала такое необычное направление для учёбы — мысль пришла к ней после похорон её дедушки, прощальная церемония которых прошла ужасно. После этого будущая кинозвезда вознамерилась сделать похороны «праздником жизни».