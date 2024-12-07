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7 декабря, 15:38

Не нашла удобной обуви: Анджелина Джоли удивила своим нарядом в шоу Джимми Фэллона

Босая из-за травмы пальца Анджелина Джоли впервые за 10 лет пришла на ТВ-шоу

Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые за 10 лет посетила шоу на телевидении и удивила зрителей своим нарядом. Звёздная артистка пришла на программу к популярному американскому телеведущему Джимми Фэллону босиком.

«Я вчера сломала палец на ноге. Пыталась найти удобную обувь, но потом решила, что не буду этого делать», — объяснила звезда «Мистера и миссис Смит».

Актриса Анджелина Джоли появилась на светском мероприятии с тату в виде птицы
Актриса Анджелина Джоли появилась на светском мероприятии с тату в виде птицы

Ранее Life.ru рассказывал, как Джоли в передаче Фэллона сделала неожиданное заявление: перед тем, как стать на актёрскую стезю, она училась руководить похоронным бюро. Звезда объяснила, как выбрала такое необычное направление для учёбы — мысль пришла к ней после похорон её дедушки, прощальная церемония которых прошла ужасно. После этого будущая кинозвезда вознамерилась сделать похороны «праздником жизни».

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Shutterstock / FOTODOM / Denis Makarenko

Юрий Лысенко
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