Актриса Анджелина Джоли появилась на светском мероприятии с тату в виде птицы

Американская актриса, модель и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли продемонстрировала новую татуировку на светском мероприятии. 49-летняя звезда посетила церемонию вручения независимой кинопремии «Готэм», которая прошла в Нью-Йорке, США. Об этом сообщает Daily Mail.

На мероприятии Джоли выбрала элегантный образ: она надела чёрное платье свободного кроя без рукавов, распустила волосы и выделила глаза чёрной подводкой. Свой образ актриса дополнила массивным золотистым браслетом на руке. Однако внимание публики привлёк не только стильный наряд, но и новая татуировка актрисы.

На правом плече знаменитости появился рисунок в виде летящей птицы, напоминающий изображение, которое ранее украшало её грудь. Поклонники сразу отметили, что татуировка органично дополняет коллекцию других изображениц на теле актрисы.

Ранее Джоли не раз упоминала, что её татуировки связаны с важными моментами жизни и имеют особое значение. Например, на её теле есть буддийская мантра, посвящённая её старшему сыну Мэддоксу, и географические координаты мест, где родились её дети. Вероятно, новая татуировка также несёт символическое значение, но актриса пока не дала комментариев по этому поводу. Некоторые поклонники обратили внимание, что изображение птицы может быть связано с её личными переживаниями или изменениями в жизни, включая завершение бракоразводного процесса с Брэдом Питтом и фокус на собственных проектах. Символика свободы, возрождения и полёта вписывается в образы, которые актриса стремится транслировать через своё творчество.

Церемония «Готэм» стала одним из редких публичных появлений Джоли в последнее время. Сейчас актриса сосредоточилась на благотворительных инициативах и работе над своими кинопроектами, включая режиссёрскую деятельность.