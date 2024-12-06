Актриса Анджелина Джоли призналась, что могла бы управлять похоронным бюро

Анджелина Джоли, одна из самых известных актрис современности, недавно поделилась неожиданной деталью своей биографии. В интервью на шоу Джимми Фэллона она рассказала, что до начала своей успешной карьеры в Голливуде училась на директора похоронного бюро. Это решение пришло к ней после смерти дедушки, когда она осталась недовольна прощальной церемонией и захотела сделать похороны «праздником жизни», сообщает People.

Джоли призналась, что не боится смерти и чувствует себя комфортно с этой темой. Она даже прошла курсы по бальзамированию и часто гуляла по кладбищам, чтобы лучше понять специфику профессии. «Это была бы отличная карьера для меня, если бы актёрская не сложилась», — отметила она.

Однако судьба распорядилась иначе. Анджелина стала одной из самых востребованных актрис, известной ролями в таких фильмах, как «Мистер и миссис Смит», «Джиа» и «Малефисента». Кроме того, она неоднократно пробовала себя в качестве режиссёра, а её работы, такие как «Несломленный» и «Лазурный берег», получили признание критиков.

Недавно Джоли завершила работу над биографическим фильмом «Мария», где она исполнила роль оперной певицы Марии Каллас. Для этой роли актриса обучалась оперному пению и даже выступала на сцене знаменитого театра «Ла Скала» в Милане.

Несмотря на скандальную молодость и непростой характер, Джоли смогла преодолеть многие трудности и закрепиться в статусе одной из самых обаятельных и сексуальных женщин Голливуда. Она также известна своей благотворительной деятельностью и борьбой за права женщин, что делает её не только успешной актрисой, но и значимой общественной фигурой.