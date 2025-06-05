Апелляция ЕГЭ в 2025 году: в каких случаях можно подать, сколько баллов можно получить Как подать апелляцию ЕГЭ в 2025 году для учеников 11 класса. В какие сроки её нужно подавать и как можно набрать недополученные баллы за экзамен, читайте подробнее в материале от Life.ru. 5 июня, 11:20 Апелляция — возможность пересмотреть баллы, полученные на ЕГЭ. Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Для каждого выпускника результаты ЕГЭ — это не просто цифры. Это, по сути, пропуск в будущее, ведь от них зависит поступление в университет. Если итоговый результат оказался ниже ожидаемого, не стоит паниковать. У школьников есть возможность пересмотреть итоговые баллы.

Система апелляции специально создана для таких случаев. Это твой шанс пересмотреть спорные моменты и, возможно, получить те заветные баллы, которых, как ты считаешь, тебе недодали.

Как правильно подать апелляцию, чтобы твои доводы услышали? Какие подводные камни могут встретиться на этом пути? И, главное, стоит ли вообще этим заниматься и на сколько баллов ты можешь рассчитывать? В этом материале мы расскажем обо всех нюансах, о которых нужно помнить перед тем, как подать апелляцию.

Что такое апелляция ЕГЭ

Апелляция ЕГЭ — это официальная процедура обжалования результатов единого государственного экзамена или нарушений в порядке его проведения, предназначенная для защиты прав участников экзамена. Существует два основных вида апелляции.

Первый вид — это апелляция о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ. Она касается ситуаций, возникших непосредственно в экзаменационном пункте во время экзамена. Например, шум, отсутствие необходимых материалов, неправильная выдача бланков, давление со стороны организаторов. Крайне важно, что такая апелляция подаётся строго в день экзамена, до того как участник покинет пункт проведения экзамена (ППЭ). Для этого нужно найти члена государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) или руководителя ППЭ, получить у него бланк заявления, заполнить его в двух экземплярах (один остаётся у участника) и передать.

Конфликтная комиссия (КК) затем рассматривает заявление вместе с заключением комиссии ППЭ, которое включает показания организаторов и наблюдателей. Если факт нарушения подтверждается, результат экзамена аннулируется и участнику предоставляется возможность сдать его в резервные дни.

Апелляцию можно подать и на порядок проведения ЕГЭ. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Второй вид — апелляция о несогласии с выставленными баллами. Эта процедура предназначена для случаев, когда участник считает, что его экзаменационная работа оценена некорректно, например, из-за технической ошибки при распознавании ответов или ошибки эксперта при проверке заданий с развёрнутым ответом. Подать такую апелляцию можно в течение двух рабочих дней после официального объявления результатов экзамена на портале ЕГЭ или в школе. Для подачи нужно получить бланк заявления в своей школе (или месте регистрации на ЕГЭ), заполнить его и вернуть обратно в школу, которая обязана передать его в конфликтную комиссию в тот же день.

Чаще всего процедура рассмотрения апелляции о баллах является очной. Участника заранее информируют о дате, времени и месте заседания конфликтной комиссии. На заседании участнику показывают отсканированные копии его бланков ответов и распечатку его ответов на задания с развернутым ответом. Он имеет право убедиться, что работа была проверена полностью и в соответствии с критериями, без технических сбоев. Участник должен чётко обосновать свою позицию, указав на конкретные задания, где, по его мнению, оценка занижена. Эксперты КК проводят перепроверку спорных заданий и дают пояснения. Важно помнить, что по итогам апелляции баллы могут быть оставлены без изменения, повышены (если найдена ошибка проверки) или даже понижены (если при перепроверке выявят ранее неучтённые ошибки — это существенный риск, который необходимо учитывать).

Апелляция о баллах касается только правильности оценки по установленным критериям, оспаривать содержание заданий или вопросы нельзя. Претензии к тестовой части (кратким ответам), проверенной компьютером, возможны лишь в случае доказанной технической ошибки распознавания; основная цель апелляции — задания с развёрнутым ответом. Решение конфликтной комиссии является окончательным и обжалованию не подлежит. Успех апелляции во многом зависит от тщательной подготовки: необходимо заранее изучить свои бланки ответов и сверить их с критериями оценивания, чтобы точно определить спорные моменты.

В результате апелляции балл может быть повышен, понижен или оставлен без изменений. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Как подать апелляцию ЕГЭ

Важно понимать, что апелляция — это не гарантия изменения результата, а возможность добиться справедливости в случае реальных ошибок или нарушений.

Апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно подать после того, как объявят результаты. Есть два способа обжаловать результаты.

Принести апелляцию в школу или место регистрации на экзамены. Выпускники школы подают заявление о несогласии с баллами в своей школе, остальные участники — в том месте, где регистрировались на экзамены. Точный адрес можно найти на сайте регионального центра обработки информации (РЦОИ) своего города или региона.

Подать апелляцию онлайн. В некоторых регионах можно подать апелляцию через Интернет. К примеру, в Москве — через портал mos.ru, в Санкт-Петербурге — через ege.spb.ru. Информацию нужно уточнять в РЦОИ своего региона.

Апелляцию на ЕГЭ можно подать лично или онлайн. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Апелляцию нужно подать в течение двух рабочих дней после объявления результатов. Праздничные и выходные дни не считаются. Перед подачей апелляции рекомендуется посоветоваться со школьным учителем, репетитором, с близкими. Важно помнить, что работа проверяется заново и комиссия может пересмотреть общий балл.

Как аргументировать апелляцию ЕГЭ

Чтобы аргументировать апелляцию, нужно спокойно и чётко указать, какие задания, по вашему мнению, оценили неверно. Эмоции и обиды — плохие помощники. Вместо них пригодится внимательное изучение официальных критериев проверки, на которые и стоит опираться. Говорить на комиссии следует по делу, избегайте субъективных формулировок вроде «я уверен, что заслужил больше»: они не работают. И не сравнивайте себя с другими участниками — каждая работа разбирается отдельно.

Важно помнить про сроки и риски. Просроченная апелляция не принимается, а результат пересмотра может оказаться ниже изначального. На процедуре апелляции вас может сопровождать родитель, законный представитель или репетитор, но в последнем случае потребуется нотариальная доверенность.

Перед подачей апелляции стоит изучить критерии проверки. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

В каких случаях можно подать апелляцию на ЕГЭ

Есть два основания для подачи апелляции на результаты ЕГЭ.

Несогласие с выставленными баллами. Если экзаменуемый уверен, что написал работу лучше, чем её оценили, он может попросить пересмотреть результаты. Баллы за тестовую часть не обсуждаются, за исключением случаев, когда компьютер не распознал или неправильно прочитал ответ. Заявление нужно подать в течение двух дней после объявления результатов ЕГЭ.

Нарушение процедуры экзамена. Заявить о нарушении процедуры проведения экзамена следует, если какое-либо из правил нарушалось или были объективные факторы, мешавшие писать работу. Например, раздача неполных контрольно-измерительных материалов (КИМ), шум в аудитории, сломанный принтер, плохой звук микрофона на аудировании. Заявление нужно написать сразу на месте проведения ЕГЭ, не выходя из школы.

Сроки подачи апелляции могут незначительно отличаться в зависимости от региона, поэтому важно уточнять их на сайте местного Минобразования или РЦОИ.

Перед походом на апелляцию следует посоветоваться с учителем или репетитором. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Сколько баллов можно получить за апелляцию

В большинстве случаев после апелляции школьники, доказавшие свою правоту, получают от одного до трёх баллов. Это касается тестовой части, которую проверяет компьютер. Однако известны случаи, когда выпускники добивались своего и получали до десяти баллов. Важно помнить, что баллы могут не только повысить, но и понизить. Перед подачей апелляции рекомендуется проконсультироваться с учителем или репетитором.

Если жалобы есть на письменную или устную часть, то выпускнику вручают пакет документов: копию работы, аудиозаписи ответов, копии протоколов оценки со всеми пометками. При подаче апелляции важно настаивать на том, что работа соответствует всем требованиям и критериям оценки. Предварительно нужно изучить соответствующие материалы, которые размещены на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

На рассмотрение апелляции можно прийти со взрослыми — родителями или законными представителями. Они окажут моральную поддержку. Присутствие педагогов на процессе запрещено, поэтому аргументы стоит обсудить с учителем заранее.

Процедура занимает не более 20 минут. Важно говорить чётко и по делу. После рассмотрения комиссия принимает решение. Если выпускник укажет на технические ошибки или неправильное оценивание своей работы, то баллы изменят.

Решение конфликтной комиссии является окончательным и обжалованию не подлежит.

Сроки рассмотрения апелляции ЕГЭ

Процесс подачи и рассмотрения апелляций на Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2025 году регламентирован чёткими сроками. Существует два основных типа апелляций: о нарушении установленного порядка проведения экзамена и о несогласии с выставленными баллами. Для каждой из них предусмотрены свои временные рамки и особенности подачи.

Стоит помнить, что результат апелляции на ЕГЭ является окончательным. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Апелляция о нарушении порядка проведения экзамена должна быть подана непосредственно в день проведения экзамена, до выхода из пункта проведения. Её рассматривают в течение двух рабочих дней с момента поступления в апелляционную комиссию. Если же речь идёт о несогласии с выставленными баллами, у выпускника есть два рабочих дня после официального объявления результатов экзамена, чтобы подать заявление. Сделать это можно в образовательных учреждениях или в местах регистрации на ЕГЭ.

Важно отметить, что апелляция подаётся в двух экземплярах. Участник имеет право выбрать формат рассмотрения: лично, в присутствии представителя или без своего присутствия. Независимо от выбранного способа выпускник будет уведомлен о дате и времени заседания комиссии по электронной почте. Также в течение двух рабочих дней после регистрации апелляции в личный кабинет может быть направлено экспертное заключение, а окончательное решение апелляционной комиссии будет доступно там же в электронном виде в течение четырёх рабочих дней.

Например, если результаты экзамена были объявлены в понедельник, 23 июня, то подать апелляцию о несогласии с баллами можно будет только 24 и 25 июня. После этого срока возможность апеллировать будет утрачена. Рекомендуется всегда сверяться с точным графиком подачи апелляций в вашем регионе, поскольку даты могут незначительно отличаться в зависимости от конкретного дня объявления результатов по каждому предмету.

Можно ли отказаться от результата апелляции ЕГЭ

Отказаться от результатов апелляции ЕГЭ нельзя. После повторной проверки работы результат абитуриента будет официально изменён, действительным считается только обновлённый результат.

Отозвать апелляцию можно только до начала её рассмотрения. Для этого нужно лично приехать в конфликтную комиссию и заполнить официальный бланк отказа от апелляции, при себе необходимо иметь паспорт.

Авторы Анна Розанова